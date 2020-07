തിരുവനന്തപുരം: ഡ്രീം കേരള പദ്ധതിയില്‍നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐടി ഫെലോ അരുണ്‍ ബാലചന്ദ്രനെ നീക്കി. തിരുവനന്തപുരം സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരുണ്‍ ബാലചന്ദ്രന്റെ പേര് ഉയര്‍ന്നുവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അരുണ്‍ ബാലചന്ദ്രനെ അടിയന്തിരമായി നീക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

കോവിഡ് മൂലം തിരിച്ചുവരുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഡ്രീം കേരള പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയുടെ നിര്‍വഹണ സമിതിയില്‍ അരുണ്‍ ബാലചന്ദ്രന്‍ അംഗമായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐടി ഫെലോ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ സമിതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം.

സ്വര്‍ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടും അരുണ്‍ ബാലചന്ദ്രന്‍ ഡ്രീം കേരള പദ്ധതിയില്‍ തുടരുന്നതായുള്ള വാര്‍ത്ത മാതൃഭൂമി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഡ്രീം കേരള പദ്ധതിയുടെ നിര്‍വഹണ സമിതിയില്‍നിന്ന് അടിയന്തിരമായി നീക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

