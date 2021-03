പത്തനംതിട്ട: ബി.ജെ.പി.യുടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ആറന്മുളയിൽ ഇത്തവണ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർഥി. ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗം കൂടിയായ ബിജു മാത്യുവിനെയാണ് ബി.ജെ.പി. ആറന്മുളയിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പി.യുടെ മുതിർന്ന നേതാവായ എം.ടി. രമേശ് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച് 37,906 വോട്ടുകൾ നേടിയ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഓർത്തഡോക്സ് ബന്ധമുള്ള സ്ഥാനാർഥിയെ പാർട്ടി മത്സരത്തിനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, പാർട്ടിയുടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന ആറന്മുളയിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർക്കൊന്നും സീറ്റ് നൽകാതിരുന്നതാണ് ചില പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഭാ ബന്ധങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ബിജു മാത്യുവിനെ ആറന്മുളയിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് ആര്‍ക്ക് ഗുണമാകുമെന്നാണ് മണ്ഡലത്തിലെ ചര്‍ച്ചാവിഷയം.

ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗമായ വീണാ ജോർജാണ് ആറന്മുളയിലെ സി.പി.എം. സ്ഥാനാർഥി. കഴിഞ്ഞതവണ ഇടതുവോട്ടുകള്‍ക്കൊപ്പം ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് വോട്ടുകള്‍ കൂടി അനുകൂലമായതാണ്‌ വീണയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ നിർണായക ഘടകം. കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ശിവദാസൻ നായരും ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാർഥിയായി എം.ടി. രമേശും മത്സരിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും യഥാക്രമം 35.23% , 23.48% വോട്ടുകൾ നേടി. 39.97% വോട്ടുകൾ നേടിയായിരുന്നു വീണ ഒന്നാമത് എത്തിയത്.

ഇത്തവണയും വീണയും ശിവദാസൻ നായരും തന്നെയാണ് എൽ.ഡി.എഫ്, യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാർഥികൾ. ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാർഥിയായി മുതിർന്ന നേതാവിനെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതെങ്കിലും കണക്കുക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചായിരുന്നു ബി.ജെ.പി.യുടെ സ്ഥാനാർഥിപ്രഖ്യാപനം. ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗവും മുൻ സിപിഎം അനുഭാവി കൂടിയുമായ ബിജു മാത്യു മത്സരിക്കുമ്പോൾ അത് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് വോട്ടുകള്‍ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളാനാകില്ല

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ പി.എസ്. ശ്രീധരൻപിള്ളയും എം.ടി. രമേശും മത്സരിച്ചിരുന്ന ചെങ്ങന്നൂരിലും ആറന്മുളയിലുമെല്ലാം ഇത്തവണ പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്ക് സീറ്റ് നൽകാതിരുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എം.ടി. രമേശിനെ കോഴിക്കോട് നോർത്തിലേക്ക് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ആറന്മുളയിൽ പകരം മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവ് മത്സരിക്കുമെന്നാണ് അണികളും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും മുതിർന്ന നേതാക്കളെയൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയാണ് ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

