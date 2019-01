പത്തനംതിട്ട: നിരന്തരമായി ഭീഷണി ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തിരുവാഭരണഘോഷയാത്രയ്ക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധി ശശികുമാര വര്‍മ. തിരുവാഭരണം കൊണ്ടുപോയതു പോലെ തിരികെയെത്തില്ലെന്ന് കത്തുകള്‍ ലഭിച്ചതായും ശശികുമാര വര്‍മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

തിരുവാഭരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വേണ്ട സുരക്ഷ നല്‍കാമെന്ന് അവര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയതായും ശശി കുമാരവര്‍മ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും കൂടുതല്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സമയോചിതമായ നടപടിയുണ്ടായത് ആശ്വാസകരമാണെന്നും പോലീസ് അത് കൃത്യമായി പാലിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഇക്കൊല്ലവും മകരവിളക്കുത്സവം ഭംഗിയായി നടത്താമെന്നും ശശികുമാരവര്‍മ പറഞ്ഞു.

തിരുവാഭരണഘോഷയാത്രക്കിടെ തിരുവാഭരണം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ജനുവരി ഏഴിനാണ് പന്തളം കൊട്ടാരം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതേ സമയം തിരുവാഭരണത്തിന് മതിയായ സുരക്ഷ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും ആവശ്യമെങ്കില്‍ സുരക്ഷ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കുമെന്നും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാകളക്ടര്‍ പി ബി നൂഹ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Approached HC for the security of Thiruvabharanam, Panthalam Royal Family,Sabarimala