വാഷിങ്ടണ്‍: മാനവരാശിയുടെ വലിയൊരു കുതിപ്പായിരുന്നു ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തില്‍ മനുഷ്യന്‍ നടത്തിയ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ്. 1969 ജൂലായ് 20ന് നീല്‍ ആംസ്‌ട്രോങ്ങും എഡ്വിന്‍ ആല്‍ഡ്രിനും ചന്ദ്രനില്‍ ഇറങ്ങുന്നത് ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചാണ് ലോകം കണ്ടത്. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കി തിരിച്ചെത്തിയ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ലഭിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ ഊഷ്മളമായ വരവേല്‍പ്പായിരുന്നു എന്നതും ചരിത്രം.

എന്നാല്‍, ചന്ദ്രനില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ബഹിരാകാശ യാത്രികര്‍ക്ക് ഭൂമിയില്‍ ഇറങ്ങുന്നതിന് കസ്റ്റംസിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം പൂരിപ്പിച്ചു നല്‍കേണ്ടിവന്നു എന്നറിഞ്ഞാല്‍ ആരുമൊന്ന് അമ്പരക്കും. സംഗതി സത്യമാണ്, യാത്രികരില്‍ ഒരാളായിരുന്ന എഡ്വിന്‍ ആല്‍ഡ്രിന്‍ എന്ന ബുസ് ആല്‍ഡ്രിന്‍ തന്നെയാണ് കൗതുകകരമായ ആ യാഥാര്‍ഥ്യം ലോകത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിമാനയാത്രികരുടേതിന് സമാനമായ നടപടിക്രമം ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്കും വേണ്ടിവന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ട്വീറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ചന്ദ്രനില്‍ നിന്ന് ഭൂമിയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടനെ കസ്റ്റംസിന്റെ പ്രത്യേക ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കേണ്ടിവന്നു എന്ന് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ 91-കാരനായ ആല്‍ഡ്രിന്‍ പറയുന്നു. 'സങ്കല്‍പിച്ചു നോക്കൂ, ചന്ദ്രനിലെ 22 മണിക്കൂര്‍ അടക്കം എട്ട് ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ച ശേഷം തിരികെ ഭൂമിയിലെത്താന്‍ കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന ആവശ്യമായി വന്നു!', ആല്‍ഡ്രിന്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു. അന്ന് കസ്റ്റംസിന് പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ പകര്‍പ്പും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Imagine spending 8 days in space, including nearly 22 hours on the Moon and returning home to Earth only to have to go through customs! 😀 #Apollo11 pic.twitter.com/FvtSVwSD1f