പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് മമ്മൂട്ടി.

ജാതി, മത, വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കും ഇതര പരിഗണനകള്‍ക്കും അതീതമായി രാജ്യം ഒന്നിച്ചുനില്‍ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എങ്കില്‍ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയില്‍ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകൂ. അതിനെതിരായ എല്ലാ നീക്കങ്ങളെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. - തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ മമ്മൂട്ടി പറയുന്നു.



Content Highlights: Anything against a spirit of togetherness is to be discouraged - Mammotty