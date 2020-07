തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക്ഡൗണ് ലംഘനത്തിന് സര്‍വീസില്‍നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അനുപം മിശ്രയെ തിരികെ സര്‍വീസില്‍ എത്തിച്ചു. ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് മാപ്പ് നല്‍കി തിരിച്ചെടുക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ്. ആലപ്പുഴ സബ് കളക്ടര്‍ ആയിട്ടാണ് അനുപം മിശ്രയെ നിയമിച്ചത്.

ക്വാറന്റീന്‍ ലംഘിച്ച് കേരളത്തില്‍നിന്ന് കടന്ന വിഷയത്തില്‍ അനുപം മിശ്ര നല്‍കിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്നത് പരിഗണിച്ചാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ഇനി ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന താക്കീതും നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

കൊല്ലം സബ്കലക്ടറായിരിക്കെയാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശുകാരനായ ഇദ്ദേഹം തന്റെ മധുവിധുവിനായി സിങ്കപ്പുര്‍, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചതിന് ശേഷം മാര്‍ച്ച് 18-നാണ് തിരികെ കൊല്ലത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നതിനാല്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പോകാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. പിന്നാലെ ക്വാറന്റീന്‍ ലംഘിച്ച് അനുപം മിശ്ര ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍നിന്ന് ആരോടും പറയാതെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക വസതിയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഫോണില്‍ ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഉച്ചയോടെയാണ് താന്‍ സ്വദേശമായ കാണ്‍പുരിലാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സബ്കളക്ടറുടെ മറുപടി ലഭിക്കുന്നത്. ജില്ലാ കളക്ടറേയോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയേയോ അറിയിക്കാതെയാണ് സബ് കളക്ടര്‍ സ്ഥലം വിട്ടത്.

തുടര്‍ന്ന് അനുപം മിശ്രയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും കളക്ടറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പുറത്ത് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

