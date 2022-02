തിരുവനന്തപുരം: വധ ഗൂഢാലോചന കേസില്‍ ദിലീപ് അടക്കമുള്ള പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് ബാലചന്ദ്രകുമാര്‍.

മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യ നടപടികള്‍ നീണ്ടുപോയതിനാല്‍ തെളിവുകള്‍ നശിപ്പിക്കാന്‍ സമയം ലഭിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പ്രബലനായ ഒരാളാണ് പ്രതി. അയാള്‍ പുറത്തെത്തിയതിനാല്‍ ആശങ്കയുണ്ട്. ഇത് കേസിനെ ബാധിക്കാം. സാക്ഷി എന്നുള്ള നിലയില്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമായിരിക്കും മുന്നോട്ടുപോവുകയെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

പ്രതിഭാഗം പുറത്തുവിട്ട ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളിലുള്ളത് താന്‍ ദിലീപുമായി നടത്തിയ സൗഹൃദ സംഭാഷണമാണ്. ഒരു നിര്‍മാതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചത്. അതില്‍ ഭീഷണിയോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അത് കേട്ടാല്‍ മനസ്സിലാകുമെന്നും ബാലചന്ദ്രകുമാര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെയുള്ള പീഡന പരാതി കെട്ടിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

