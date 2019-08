കണ്ണൂര്‍: ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി വ്യവസായി പാറയില്‍ സാജന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നില്‍ കുടുംബപ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്നും അത്തരം പ്രചരണങ്ങളും വാര്‍ത്തകളും തെറ്റാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ കത്ത്. പാറയില്‍ സാജന്റെ ഭാര്യ ബീന നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പ്രതീഷ് കുമാര്‍ കത്തിലൂടെ മറുപടി നല്‍കിയത്.

കുടുംബാംഗങ്ങളും മറ്റു സാക്ഷികളും കുടുംബപ്രശ്‌നമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് മൊഴി നല്‍കിയിട്ടില്ല. അന്വേഷണത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍പോലും പോലീസ് സംഘവും ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നിട്ടില്ല. ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ സാജനെയും കുടുംബത്തെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയില്‍ വാര്‍ത്ത നല്‍കിയത് അവരുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍നിന്ന് ഇത്തരം വിവരങ്ങളൊന്നും മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്ത വാര്‍ത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാധ്യമങ്ങള്‍ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വ്യാജവാര്‍ത്ത ചമയ്ക്കുകയായിരുന്നു. വാര്‍ത്തകളില്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും കേസില്‍ ഇതുവരെ കുറ്റമറ്റരീതിയിലാണ് അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും പോലീസ് മേധാവിയുടെ കത്തില്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, സാജന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആന്തൂര്‍ നഗരസഭാധ്യക്ഷ പി.കെ. ശ്യാമളക്കെതിരെയും നഗരസഭ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയും ഇതുവരെ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

സാജന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം കുടുംബപ്രശ്‌നമാണെന്ന് സി.പി.എം കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പാര്‍ട്ടി മുഖപത്രത്തിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്ത നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് അപവാദ പ്രചരണത്തിനെതിരെ സാജന്റെ ഭാര്യ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പോലീസിനും പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിനാണ് സി.പി.എം. മുഖപത്രത്തെയും ആരോപണങ്ങളെയും തള്ളി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി മറുപടി നല്‍കിയത്.

Content Highlights: Anthoor Sajan Suicide; kannur police cheif's letter to sajan's wife, given explanation on fake allegations by cpm and deshabhimani about sajan suicide