തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ജീവനക്കാരുടെ മറ്റൊരു സഹകരണ സംഘത്തില്‍ കൂടി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് 10ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഹൗസിംഗ് സംഘത്തില്‍ ആകെ 4900 വോട്ടര്‍മാരാണുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ 29 ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ക്യാന്റീന്‍ ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ രൂക്ഷമായ കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായത്. ഏതാണ്ട് 4200 ഓളം ജീവനക്കാരാണ് ദര്‍ബാര്‍ ഹാളില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയത്. 60 ഓളം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനാല്‍ ധന-നിയമ വകുപ്പുകള്‍ നാലു ദിവസമായി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഇതിനിടെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാന്‍ പോകുന്ന ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം മൂന്നാം തിയതി മുതല്‍ അടച്ചു. മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിയായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്റ്റാഫ് സഹകരണ സംഘവും ഇന്നലെ മുതല്‍ അടച്ചു. ഏതാനും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇവിടെയും കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണിത്.

ക്യാന്റീന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയവരില്‍ ഗണ്യമായൊരു ശതമാനം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു പുറത്തും മറ്റു ജില്ലകളിലെ ഓഫീസുകളിലും ഡപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള ജീവനക്കാരാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ കോവിഡ് പടര്‍ന്നതോടെ ഈ ജീവനക്കാര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇതര ഓഫീസുകളിലുള്ളവരും ആശങ്കയിലാണ്.

കോവിഡ് അതിരൂക്ഷമായി പടരുന്നതിനിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘത്തിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്ന് കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജെ.ബെന്‍സിയും ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ടി. ശ്രീകുമാറും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇടതു ഭരണം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് സര്‍ക്കാര്‍ സ്വാധീനമുപയോഗിച്ച് സൊസൈറ്റി കൃത്യമമാര്‍ഗത്തില്‍ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് രണ്ടര വര്‍ഷമായി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭരണത്തിലുള്ള സംഘത്തില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിട്ടു കൂടി ധൃതി പിടിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുന്നത്.

ജീവനക്കാരുടെ ജീവന് സര്‍ക്കാര്‍ പുല്ലുവിലയാണ് കല്‍പ്പിക്കുന്നത്. ഇത് തീക്കളിയാണെന്നും മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജ്ഞാപനം അടിയന്തിരമായി പിന്‍വലിക്കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി, സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് നിവേദനം നല്‍കി.

