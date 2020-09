കൊച്ചി: മഞ്ഞുമ്മല്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസില്‍ ഒരാള്‍കൂടി പിടിയില്‍. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സ്വദേശി ഹാരുണ്‍ ആണ് പിടിയിലായത്. ഇതോടെ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം നാലായി.

ഏലൂര്‍ മഞ്ഞുമ്മലില്‍ പതിനാല് വയസുകാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സംഭവശേഷം കേരളം വിട്ട പ്രതി ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നുമാണ് പിടിയിലായത്.

ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം ഒളിവില്‍പോയ മറ്റ് രണ്ട്‌പേര്‍ കൂടി കേസില്‍ അറസ്റ്റിലാകാനുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കൊപ്പം ഇവരും കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സ്വദേശികളായ ഷഹീന്‍, ഹര്‍ഷദ്ഖാന്‍, ഹനീഫ എന്നിവര്‍ കേസില്‍ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

