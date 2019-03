തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്തെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മുകളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ഡ്രോണ്‍ പറന്ന സംഭവത്തില്‍ ദുരൂഹതയില്ലെന്ന് റെയ്ഞ്ച് ഐ.ജി. അശോക് യാദവ് . തിരുവനന്തപുരത്തെ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്നത് കളിപ്പാട്ട ഡ്രോണാണെന്നാണ് നിഗമനമെന്നും സംശയകരമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ആശങ്കവേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും ഐ.ജി. വ്യക്തമാക്കി.

പൊതുസ്ഥലത്ത് ശല്യമുണ്ടാക്കിയതിനാണ് ഡ്രോണ്‍ പറന്ന സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് തുമ്പയിലെ വി.എസ്.എസ്.സി. ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഡ്രോണ്‍ പറന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്.

തുമ്പ വി.എസ്.എസ്.സിക്ക് പുറമേ കോവളത്തും അന്നേദിവസം ഡ്രോണ്‍ പറന്നിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന് മുകളിലൂടെയും ശ്രീപദ്മനാഭക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലൂടെയും ഡ്രോണ്‍ പറന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നത്. അതിനിടെ റെയില്‍വേ സര്‍വേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന വിവരത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല. തലസ്ഥാനനഗരത്തില്‍ ആകെ 24 പേരുടെ കൈവശമാണ് ഡ്രോണുകളുള്ളത്. ഇതില്‍ ഒമ്പതെണ്ണത്തിനുമാത്രമാണ് ലൈസന്‍സുള്ളത്.

Content Highlights: anonymous drone in trivandrum, police says nothing to worry