അങ്കമാലി: കരഞ്ഞതിന്റെ പേരില്‍ അച്ഛന്‍ കട്ടിലില്‍നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ 54 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലാണ് പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നത്.

സംഭവത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്ത കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛന്‍ അങ്കമാലി സ്വദേശി ഷൈജു തോമസിനെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 18-നാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം.

നേപ്പാള്‍ സ്വദേശിനിയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ. ഷൈജു തോമസിനൊപ്പം അങ്കമാലിയിലാണ് ഇവര്‍ താമസിക്കുന്നത്. പെണ്‍കുഞ്ഞ് ആയതിനാലാണ് ഷൈജു തോമസ് ക്രൂരമായി പെരുമാറിയതെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു.

പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ തലയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത്. തലച്ചോറില്‍ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായമില്ലാതെയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ആദ്യം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ എത്തിച്ചത്.

Content Highlights: Ankamali 54 days old child in serious condition crime beat