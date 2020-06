കൊച്ചി: അങ്കമാലിയില്‍ അച്ഛന്‍ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കുഞ്ഞിനെ അടിയന്തിര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയമാക്കി.ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുമ്പോഴും മുന്‍ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നേരിയ പുരോഗതി ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു.പ്രതിയായ ഷൈജുവിനെ തത്ക്കാലം കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങേണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് തീരുമാനം.

കുഞ്ഞിന്റെ നില ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. അപകട നില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച നോക്കുമ്പോള്‍ നേരിയ പുരോഗതി ഉണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കുഞ്ഞിനെ അടിയന്തിര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. തലചച്ചോറിലെ രക്ത സ്രാവവും നീര്‍ക്കെട്ടും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബര്‍ ഹോള്‍ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തത്.തലയോട്ടിക്കും തലച്ചോറിനുമിടയിലെ രക്തസ്രാവവും നീര്‍ക്കെട്ടും നീക്കം ചെയ്തു. മെഡിക്കല്‍ ബള്ളറ്റിന്‍ ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. 48 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട നിരീക്ഷണത്തിനു ശേഷമേ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നിഗമനങ്ങളില്‍ എത്താനാവൂ.

പൊതുവെ കുട്ടിക്ക് തലച്ചോറിനുണ്ടായ ക്ഷതം പരിഹരിക്കാനുള്ള ചികിത്സാരീതികളാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്.

content highlights: Angamaly Baby still critical after father’s attack, Surgery over