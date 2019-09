അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ എല്ലാ മദ്യവില്‍പ്പനശാലകളും ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂര്‍ണ മദ്യനിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണീ നടപടിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. സംസ്ഥാനത്തെ 3500 ഓളം മദ്യവില്‍പ്പനശാലകളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുക.

എല്ലാ മദ്യവില്‍പ്പനശാലകളും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് (എ.പി.എസ്.ബി.സി.എല്‍.) ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും എക്‌സൈസ് മന്ത്രിയുമായ നാരായണസ്വാമി അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ഇതുവരെ 475 കടകള്‍ ബിവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഏറ്റെടുത്തു.

സംസ്ഥാനത്തെ 4380 മദ്യവില്‍പ്പനശാലകള്‍ 3500 ആയി കുറയ്ക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വ്യാജമദ്യം വില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശനമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. വ്യാജമദ്യ വില്‍പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ സംസ്ഥാനത്ത് 4788 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും 2834 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ലഹരിവിമോചന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഘട്ടംഘട്ടമായി സമ്പൂര്‍ണ മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കും. മദ്യശാലകളെ ആശ്രയിച്ചുജീവിച്ചിരുന്നവര്‍ക്ക് മറ്റുതൊഴിലുകള്‍ ഒരുക്കും. മുന്‍സര്‍ക്കാരിന്റെ മൗനസമ്മതത്തോടെ അനധികൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയായിരുന്ന 43,000 മദ്യശാലകള്‍ ജഗന്‍മോഹന്‍ റെഡ്ഡി മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ അടച്ചുവെന്നും നാരായണസ്വാമി അവകാശപ്പെട്ടു.

