തിരുവനന്തപുരം: അവതാരകയും ഗായികയും പാചക വിദഗ്ധയുമായ ജാഗീ ജോണിനെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. തിരുവനന്തപുരം കുറുവന്‍കോണത്തെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ടായിരുന്നു സംഭവം.

പാചക വിദഗ്ധയായ ജാഗീ ജോണ്‍ ടി.വി. ചാനലുകളിലെ കുക്കറി ഷോകളിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. മോഡലിങ് രംഗത്തും സജീവസാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

അയല്‍വാസികളാണ് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ട് പോലീസില്‍ വിവരമറിയിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസും ഫോറന്‍സിക് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.

