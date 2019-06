കൊച്ചി: വെടിയുണ്ടയുമായി അമേരിക്കന്‍ പൗരനെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില്‍ പിടികൂടി. ടെക്സാസ് സ്വദേശിയായ കെസി പോള്‍ പെരെസ്‌ എന്നയാളെയാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പരിശോധനയ്ക്കിടെ പിടികൂടിയത്. കൊച്ചി ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്കിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായാണ് പേരെസ് എത്തിയത്.

സിയാൽ സുരക്ഷാ വിഭാഗമാണ് ഹാൻഡ്ബാഗ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ വെടിയുണ്ട കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ അങ്കമാലി പോലീസിന് ഇയാളെ കൈമാരുകയായിരുന്നു. പോലീസ് കേസെടുത്ത് ഇയാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു അങ്കമാലി കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

