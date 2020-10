"കഠിനാദ്ധ്വാനമല്ല വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം. അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ ദളിതര്‍ എന്നേ സമ്പന്നരാവുമായിരുന്നു. എല്ലാ തൊഴിലും മഹത്വമാര്‍ന്നതാണെന്ന് വെറുതെ പറയാമെന്നേയുള്ളു. എമിനന്റ് ജേര്‍ണലിസ്റ്റ്, എമിനന്റ് പ്രൊഫസര്‍, എമിനന്റ് റൂളര്‍ എന്നൊക്കെ നമ്മള്‍ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ, ഒരിക്കലും നമ്മള്‍ എമിനന്റ് പ്യൂണ്‍ എന്നോ എമിനന്റ് സ്വീപ്പര്‍ എന്നോ പറയാറില്ല.''

പ്രൊഫസര്‍ എം. കുഞ്ഞാമനുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം.

ഒന്നാം ഭാഗം: യുപിയിലും കേരളത്തിലും ഇരകള്‍ ദളിതരാണ്, നിര്‍ധനരാണ്: എം കുഞ്ഞാമന്‍

രാഷ്ട്രീയം എന്നാല്‍ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കലല്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് താങ്കള്‍ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നു വിശദീകരിക്കാമോ?

രാഷ്ട്രീയം എന്നു പറയുന്നത് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കലല്ല. അധികാരത്തില്‍ ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള പങ്കാളിത്തവും പ്രാതിനിധ്യവുമല്ല രാഷ്ട്രീയം. അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയം. ഇതിനുള്ള ഇടമുണ്ടോ, ഇതിനു സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. കീഴാള വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരത്തില്‍ പങ്കാളിത്തവും പ്രാതിനിധ്യവും വളരെക്കാലമായുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പു തന്നെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമാകുന്ന പ്രക്രിയയാണത്. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് കെ.ആര്‍. നാരായണന്‍. വ്യവസ്ഥിതിയുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും പറ്റിക്കൊണ്ട് വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമാവുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. കെ.ആര്‍. നാരായണന്‍ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല.

അംബദ്കര്‍ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര, പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായതോടെ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായുള്ള സമരങ്ങള്‍ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ വേണമെന്നും അങ്ങിനെയല്ലാത്ത സമരങ്ങള്‍ അരാജകത്വത്തിന്റെ വ്യാകരണം (grammar of anarchy) ആയിരിക്കുമെന്നും 1949-ല്‍ കോണ്‍സ്റ്റിറ്റിയുവന്റ് അസംബ്ലിയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ അംബദ്കര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം അരാജകത്വത്തിലേക്കല്ലേ നയിക്കുക?

ഇതേ പ്രസംഗത്തില്‍ അംബദ്കര്‍ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഞാന്‍ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ - സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിറവേറലാണ്. ഈ നിറവേറലുണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ഡെമോക്രസി അപ്രസക്തമാവുമെന്നും ഭരണഘടനയില്‍ തന്നെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അംബദ്കര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍ കീഴാളരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വോട്ടു ചെയ്യാനുള്ള പൊളിറ്റിക്കല്‍ ഡെമോക്രസിയുണ്ട്. പക്ഷേ, സാമൂഹ്യ - സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യം ഇപ്പോഴും അവര്‍ക്കന്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രസക്തി.

ശക്തമായ ദളിത് രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയിലും രൂപപ്പെടേണ്ടതായാണിരിക്കുന്നത്. അംബദ്കറുടെ സാമ്പത്തികനയങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തില്ല. രാജ്യത്തെ മൊത്തം കൃഷിഭൂമിയും ഭരണകൂടം ഏറ്റെടുത്ത് കാര്‍ഷിക കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വിഭജിച്ച് നല്‍കണമെന്നാണ് അംബദ്കര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചില്ല. ഒരു പരിധി വെച്ചുള്ള മിച്ച ഭൂമിയുടെ വിതരണമാണ് അവര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഇതിന്റെ ഫലം പരിമിതമായിരുന്നു. എകസ്പറേറ്റിങ് എസ്സേയ്സ് എന്ന കൃതിയില്‍ ഡി.ഡി. കൊസാംബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഒരു ശതമാനം ഭൂമി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ്. അംബദ്കറുടെ സാമ്പത്തികനയങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരാക്കിയത്. 1952-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അംബദ്കറെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ ഏറ്റവുമധികം ഉത്സാഹിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയായിരുന്നു.

ഈ ഘട്ടത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ജനാധിപത്യ സംസ്‌കാരം ഒന്നു പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥ ജനാധിപത്യ നിഷേധമായിരുന്നു. ഈ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം നിലനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസിനെ എങ്ങിനെയാണ് കാണുന്നത്?

കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ പൊതുവെ ലിബറല്‍ ഡെമൊക്രാറ്റുകളാണ്. അടിയന്തരവാസ്ഥയെ എല്ലാ കോണ്‍ഗ്രസുകാരും പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല. എ.കെ .ആന്റണി അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു. ഇന്ത്യ കണ്ട റാഡിക്കലായ പുരോഗമനപരമായ പല പരിഷ്‌കാരങ്ങളും കോണ്‍ഗ്രസുകാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. പ്രിവിപഴ്സ് നിര്‍ത്തലാക്കിയതും ബാങ്ക് ദേശസാല്‍ക്കരണവും വിവരാവകാശ നിയമവും വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമവും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുമൊക്കെ ഇതില്‍ പെടും. പക്ഷേ, ഈ നടപടികളൊന്നും രാഷ്ട്രീയമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ കഴിവുള്ള നേതൃനിര കോണ്‍ഗ്രസിനില്ലാതെ പോയി. 1960-കളുടെ മദ്ധ്യം തൊട്ടിങ്ങോട്ട് ആ പാര്‍ട്ടി ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോള്‍ മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ കോര്‍പറേറ്റ് അജണ്ടകളെ കോണ്‍ഗ്രസ് കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇതാദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് കോണ്‍ഗ്രസാണ്. നിയൊ ലിബറല്‍ പോളിസിയുടെ പ്രയോക്താക്കളായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നത് മറക്കാനാവില്ല. ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പറയുന്നത് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയെ കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് തീറു കൊടുക്കുന്നുവെന്നാണ്. നയപരമായൊരു സത്യസന്ധതയില്ലായ്മ ഇതിലുണ്ട്.

നമ്മള്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നതിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാം. ഭരണഘടന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയാണ്. പരിപ്രേക്ഷ്യപരമായിട്ടുള്ള നയരേഖയാണത്. സാമൂഹ്യ - സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യം പുലര്‍ന്നാല്‍ മാത്രമേ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളുവെന്ന് അംബദ്കര്‍ അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ആരുടെ ആധിപത്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ തലപ്പത്ത് കീഴാളരുണ്ടോ? സി.പി.എമ്മിന്റെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി ദളിതന്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ പോളിറ്റ്ബ്യൂറൊയുടെ അവസ്ഥയെന്താണ്?

സി.പി.ഐയുടെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഡി. രാജ ദളിതനാണെന്നത് നമ്മള്‍ കാണാതിരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

സി.പി.ഐ. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഒരു ശക്തിയേയല്ല. ഒരു കൂട്ടുകെട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണത്. എങ്ങിനെയെങ്കിലുമുള്ള അതിജിവനമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തില്‍ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. മാവോയിസ്റ്റുകളെ പോലിസ് വെടിവെച്ചുകൊന്നപ്പോള്‍ അത് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ കൊലപാതകമാണെന്ന് പ്രസ്താവനയിറക്കി. അതിനപ്പുറത്ത് സി.പി.എമ്മിനോട് ഒന്നും പറയാന്‍ അവര്‍ക്കാവില്ല. ഇന്ത്യയെ പൊളിച്ചെഴുതാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയോ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയോ അവര്‍ക്കില്ല. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണത്.

സി.പി.ഐക്ക് സി.പി.എമ്മിനു മുന്നില്‍ ഒരുതരം അപകര്‍ഷതാ ബോധമുണ്ടെന്ന് താങ്കള്‍ ഒരിക്കല്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു?

ശരിയാണ്. അച്ച്യുതമേനോനാണ് അതിനുള്ള നല്ല ഉദാഹരണം. അച്ച്യുത മേനോന്‍ മിടുക്കനായിരുന്നു. ഭരണസാമര്‍ത്ഥ്യവും വിവരവുമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇ.എം.എസ്സിനു മുന്നില്‍ അച്ച്യുതമേനോന് ഒരുതരം അപകര്‍ഷതാബോധമായിരുന്നു. ഇ.എം.എസ്. പണ്ഡിതനായിരുന്നു പക്ഷേ, ധിഷണാശാലിയായിരുന്നില്ല. ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ദര്‍ശനവും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗ്രാംഷിയേയോ റോസ ലക്സംബര്‍ഗിന്റെയോ നിരയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നുവരുന്നില്ല. ദാര്‍ശനികന്‍ എന്നദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാനാവില്ല. അതേസമയം, അയ്യങ്കാളി ധിഷണാശാലിയായിരുന്നു പക്ഷേ, പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ല. പാണ്ഡിത്യവും ധിഷണയും ഒന്നിച്ച് നമ്മള്‍ കാണുന്നത് അംബദ്കറിലാണ്. കൊളംബിയ സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍നിന്ന് ഉന്നത ബിരുദമെടുത്ത അംബദ്കര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസ്ഥാപിത വൈജ്ഞാനികരെ വെല്ലുവിളിക്കാനും തുറന്നുകാട്ടാനും കഴിഞ്ഞു.

നമ്മള്‍ പറഞ്ഞുവന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഒരു മണ്ഡലത്തിന്റെയും തലപ്പത്ത് കീഴാളരെ കാണാനാവില്ലെന്നാണ്. ശാസ്ത്ര - സാമ്പത്തിക മേഖലകളില്‍, രാഷ്ട്രീയത്തില്‍, വ്യവസായത്തില്‍, കലയില്‍ - ഇവയിലൊന്നും തന്നെ തലപ്പത്ത് കീഴാളരില്ല. കീഴാളരില്‍നിന്ന് അമര്‍ത്യ സെന്നോ സി.വി. രാമനോ അമിതാഭ് ബച്ചനോ അംബാനിയോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. താങ്കള്‍ ഏതു മേഖല വേണമെങ്കിലുമെടുത്തോളൂ. മാധ്യമമേഖലയില്‍ അധികാരം കൈയ്യാളുന്നതാരാണ്? ബ്യൂറൊക്രസിയുടെ തലപ്പത്താരാണ്? കലാ - സാംസ്‌കാരിക രംഗത്ത് തലപ്പത്താരാണ്? പിച്ചക്കാരില്‍നിന്നോ പുറമ്പോക്കില്‍നിന്നോ വന്നവരല്ല ഇവരാരും തന്നെ. ഇവരെല്ലാം പ്രോപ്പര്‍ട്ടീഡ് ക്ലാസ്സാണ്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ മേലാള വിഭാഗത്തിന് സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊക്കെ സാമ്പത്തികവും ചരിത്രപരവുമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്.

ദളിത് സംരംഭകര്‍ കാര്യമായി ഉയര്‍ന്നുവരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് താങ്കള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. കീഴാളര്‍ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സമയദാരിദ്ര്യം. പതിനഞ്ചും പതിനാറും മണിക്കൂര്‍ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍, ഉറങ്ങാന്‍ പോലും സമയം കിട്ടാതെ വരുമ്പോള്‍ ചിന്തിക്കുന്നതിനോ വിശ്രമിക്കുന്നതിനോ ആനന്ദിക്കുന്നതിനോ സമയം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയല്ലേ താങ്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മേഖലകളിലെല്ലാം മേലാളരുടെ അധീശത്വം തുടരുന്നത്?

തീര്‍ച്ചയായും. ഈ ആശയം ആദ്യം മുന്നോട്ടുവെച്ചത് മാര്‍ക്സാണ്. സര്‍ഗ്ഗാത്മകതയുടെ പിറവിക്ക് വിശ്രമവേളകള്‍ ആവശ്യമാണെന്ന് മാര്‍ക്സ് കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സര്‍ഗ്ഗാത്മകതയ്ക്ക് സമയം വേണം. സമയം കിട്ടിയാലേ മനുഷ്യന് വിശ്രമിക്കാനാവുകയുള്ളു. വായിക്കുന്നതിനും ചിന്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയം. റാഡിക്കലായുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ ബീജാവാപം ഇങ്ങനെയാണുണ്ടാവുന്നത്. കഠിനാദ്ധ്വാനമല്ല വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം. അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ ദളിതര്‍ എന്നേ സമ്പന്നരാവുമായിരുന്നു. ഹാര്‍ഡ്വര്‍ക്കാണ് വിജയരഹസ്യമെങ്കില്‍ കഴുതകളാണ് വിജയിക്കേണ്ടത്.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇടയ്ക്കൊരിക്കല്‍ ഹാര്‍വേഡ് അല്ല ഹാര്‍ഡ്വര്‍ക്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. വാസ്തവത്തില്‍ അതൊരു വിരോധാഭാസവും ലളിതവത്കരണവുമല്ലേ?

അതെ. ഹാര്‍ഡ്വര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നവരല്ല ഇവിടെ പ്രഗത്ഭരാവുന്നത്. എമിനന്റ് ജേര്‍ണലിസ്റ്റ്, എമിനന്റ് പ്രൊഫസര്‍, എമിനന്റ് റൂളര്‍ എന്നൊക്കെ നമ്മള്‍ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ, ഒരിക്കലും നമ്മള്‍ എമിനന്റ് പ്യൂണ്‍ എന്നോ എമിനന്റ് സ്വീപ്പര്‍ എന്നോ പറയാറില്ല. താങ്കള്‍ ഒരു ലേഖനം എഴുതുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം താങ്കളുടെ ഓഫിസിലെ പ്യൂണിന് കിട്ടാറില്ല. താങ്കളുടെ ലേഖനത്തെ ഞാന്‍ അംഗികരിക്കുകയോ വിമര്‍ശിക്കുകയോ ചെയ്യും. അതൊരു ആസ്വാദനമാണ്. ഈ ആസ്വാദനം ഒരു തൂപ്പുകാരന്റെ ജോലിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാ തൊഴിലും മഹത്വമാര്‍ന്നതാണെന്ന് വെറുതെ പറയാമെന്നേയുള്ളു. അംബദ്കര്‍ക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരത്തില്‍ അദ്ദേഹം കൊളംബിയ സര്‍വ്വകലാശാല പോലൊരു സ്ഥാപനത്തില്‍ പഠിച്ചുവെന്നതിന് നിര്‍ണ്ണായക പങ്കുണ്ട്. അംബദ്കര്‍ ഇവിടെ കൂലിപ്പണി എടുത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ അംഗീകാരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. അറിവെന്നു പറയുന്നത് ചിന്തയ്ക്ക് പിറവി നല്‍കണം. വിജ്ഞാനമല്ല ക്രിട്ടിക്കല്‍ തിങ്കിങ് ആണ് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത്.

ഈ വിമര്‍ശനാത്മക ചിന്ത പില്‍ക്കാലത്ത് ഉയര്‍ന്നു വന്ന പ്രമുഖ ദളിത് നേതാക്കളില്‍ ഇല്ലാതെ പോയത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് മായാവതിയെപ്പോലുള്ളവര്‍ ഇന്ന് മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ തന്നെ ഭാഗമല്ലേ?

ശരിയാണ്. ബ്രാഹ്‌മണരല്ല, ബ്രാഹ്‌മണ്യമാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. മോദിയും മായാവതിയും പിണറായിയുമൊക്കെ ബ്രാഹ്‌മണ്യമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മറ്റുള്ളവരേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന പീഠത്തിലാണ് തങ്ങള്‍ ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവര്‍ കരുതുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെയല്ല ഇവരുടെ സഞ്ചാരം. ഭരണാധികാരികള്‍ പ്രതികാര മനോഭാവക്കാരാവരുത്. ജനങ്ങള്‍ ഭരണാധികാരികള്‍ക്ക് മക്കളെപ്പോലെയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. മക്കളോട് മാതാപിതാക്കള്‍ പ്രതികാരം ചെയ്യാറില്ല. ഞാന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരാരും തന്നെ ബ്രാഹ്‌മണ സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരല്ല. ഇതാണ് ദളിതരിലും ആദിവാസികളിലും പിന്നാക്ക സമുദായക്കാരിലും ബ്രാഹമണരുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ബ്രാഹ്‌മണിക്കല്‍ സുപ്പീരിയോരിറ്റിയാണ് ഇവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ഇന്നിപ്പോള്‍ ദളിതര്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് പരിസരമൊരുക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളില്‍ ദളിതര്‍ക്ക് പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടെന്നതാണ്. ജുഡീഷ്യറിയിലും പോലിസിലും സിവില്‍ സര്‍വ്വിസിലും ദളിതര്‍ക്ക് പങ്കാളിത്തവും പ്രാതിനിധ്യവുമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും വ്യവസ്ഥിതിക്കനുകൂലമായാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇവരെ തങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാന്‍ മേലാള വിഭാഗത്തിനു കഴിയുന്നുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനെക്കുറിച്ചും എതിര്‍പ്പിനെക്കുറിച്ചും പറയേണ്ടിവരുന്നത് ഈ പരിസരത്തിലാണ്. റോസ ലക്സംബര്‍ഗ് ലെനിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഓര്‍ക്കുക. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ആത്യന്തികമായി അനുസരണ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല.അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം എപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണമോ വികേന്ദ്രീകരണമോ അല്ല അധികാരം തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. ഈ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നവരാഷ്ട്രീയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്.

