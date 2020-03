കോഴിക്കോട്: ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വിവരം നല്‍കിയതില്‍ മാപ്പപേക്ഷയുമായി ബി.ജെ.പി. നേതാവ് അല്‍ഫോണ്‍സ് കണ്ണന്താനം. ലണ്ടനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക വിമാനം അയയ്ക്കുമെന്ന തരത്തില്‍ താന്‍ നേരത്തെ നല്‍കിയ വിവരം തെറ്റായിരുന്നെന്നും അതില്‍ മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അല്‍ഫോണ്‍സ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെ ഫേയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.

ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉന്നത സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഐഎഎസ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ഇട്ട സന്ദേശമാണ് താന്‍ നല്‍കിയ വിവരത്തിന് ആധാരമെന്ന് കണ്ണന്താനം ഫേയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഈ സന്ദേശം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് അതു സംബന്ധിച്ച് താന്‍ പോസ്റ്റിട്ടതെന്ന് കണ്ണന്താനം പറയുന്നു.

നിരവധി രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നല്‍കിയ വിവരം ആധികാരികമാണെന്ന ധാരണയിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ ആ വിവരം തെറ്റാണെന്ന് വൈകാതെ മനസ്സിലായി. തെറ്റായ വിവരം നല്‍കി ലണ്ടനില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിഫലമായ പ്രതീക്ഷ നല്‍കാനിടയായതില്‍ അതിയായി ഖേദിക്കുന്നു.

ലണ്ടനില്‍നിന്നുള്ളവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ ഒരു വിമാനമെങ്കിലും അയയ്ക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയെ വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അത് സാധ്യമല്ലെന്നും ഏപ്രില്‍ 14ന് ശേഷം ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. താനും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നും തെറ്റുകള്‍ പറ്റാമെന്നും കണ്ണന്താനം കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. തന്റെ രണ്ടു മക്കളും കുടുംബവും കൊറോണ വൈറസ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ച നഗരങ്ങളില്‍ കുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അവരെയും തിരിച്ചെത്തിക്കാനാവില്ലെന്നും കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞു.

