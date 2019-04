കൊച്ചി: മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിന്റെ ബന്ധുനിയമന വിവാദത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടി. യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.കെ ഫിറോസ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് കോടതി വിശദീകരണം തേടിയത്.

പിതൃസഹോദര പുത്രനായ കെ ടി അദീബിനെ നിയമിക്കാന്‍ മന്ത്രി ഇടപെട്ടത് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് ഫിറോസായിരുന്നു.

മൈനോറിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാന്‍സ് കോര്‍പറേഷന്റെ ജനറല്‍ മാനേജരായി അദീബിനെ നിയമിച്ചെന്ന തെളിവുകള്‍ സഹിതമായിരുന്നു യൂത്ത് ലീഗ് ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നത്.

അതേ സമയം ആരോപണത്തില്‍ അന്വേഷണം പോലും പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മടിക്കുന്നത് സി.പി.എമ്മും മുഖ്യമന്ത്രിയും കെ.ടി ജലീലിന്റെ ബ്ലാക് മെയിലിങ്ങില്‍ ഭയന്നിട്ടാണെന്ന് ഫിറോസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

