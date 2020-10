തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പണ്‍ സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സിലര്‍ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്‍.കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എം.പി. നടത്തിയ ആരോപണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡി.വൈ.എഫ്‌.ഐ. അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ പേര് അനാവശ്യമായി പരാമര്‍ശിച്ചതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റിയാസ് ഫേയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു.

'കൊല്ലം ലോകസഭാ അംഗം ശ്രീ എന്‍.കെ . പ്രേമചന്ദ്രന്‍ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍, ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പണ്‍ സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സിലര്‍ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ പേര് അനാവശ്യമായി പരാമര്‍ശിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായി എന്നെക്കുറിച്ച് അസംബന്ധം പറഞ്ഞതിന് നിയമനടപടി എന്‍.കെ. പ്രേമചന്ദ്രനെതിരെ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിച്ച വിവരം അറിയിക്കുന്നു." എന്നായിരുന്നു റിയാസിന്റെ ഫേയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.

വൈസ് ചാന്‍സലറായി മുബാറക് പാഷയെ നിയമിച്ചതില്‍ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനുപിന്നില്‍ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അടക്കമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബമാണെന്നും എന്‍.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് റിയാസിന്റെ പ്രതികരണം.

