തിരുവനന്തപുരം: പതിനാറാം തീയതി നടക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍, എഞ്ചിനിയറിംഗ്‌ എന്‍ട്രസ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ട ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. റെഡ്‌സോണ്‍ മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രത്യേക സെന്റര്‍ തുടങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

റെഡ്‌സോണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവിടെ തന്നെ ഒരു സെന്റര്‍ തുടങ്ങാനാണ് ഇപ്പോള്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തയിടങ്ങളിലെ റെഡ് സോണ്‍ മേഖലകളില്‍ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സെന്ററുകളില്‍ പ്രത്യേക റൂമൊരുക്കും. വലിയ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പരീക്ഷ നടത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ അറിയിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: All the necessary arrangements for the entrance test have been confirmed-cm pinarayi