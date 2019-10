തിരുവനന്തപുരം: കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ എല്ലാ പാസഞ്ചര്‍ ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കി. പിറവം വൈക്കം ഭാഗത്ത് റെയില്‍വേ പാതയില്‍ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് എറണാകുളം കായംകുളം റൂട്ടിലുളള എല്ലാ പാസഞ്ചര്‍ ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കി.

വേണാട് എക്‌സ്പ്രസ്സ് എറണാകുളം നോര്‍ത്ത് വഴി തിരിച്ചുവിടുമെന്നും ദീര്‍ഘദൂര ട്രെയിനുകള്‍ മണിക്കൂറോളം വൈകി ഓടുമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 12076 ജനശതാബ്ദി ആലപ്പുഴയില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിയിട്ടു. 16127 ഗുരുവായൂര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് എറണാകുളം ജംഗ്ഷനില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിയിട്ടു. ഇതിനുപുറമെ 12678 ബംഗളൂരു ഇന്റര്‍സിറ്റി എറണാകുളം ജംഗ്ഷനില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സമയം നീട്ടി. 12617 മംഗള എക്‌സ്പ്രസ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയോടെ മാത്രമേ പുറപ്പെടൂ.

Content Highights: all passenger trains cancelled in thiruvananthapuram railway division due to heavy rain