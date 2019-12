തിരുവനന്തപുരം: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത സര്‍വകക്ഷി യോഗം അവസാനിച്ചു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി.

നിയമത്തിനെതിരെ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭം എന്ന കാര്യത്തില്‍ യോഗത്തില്‍ തത്വത്തില്‍ ധാരണയുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിനൊരു സ്ഥിരം വേദിയോ എന്നാണ് സമരമെന്ന കാര്യത്തിലോ തീരുമാനമായില്ല. തുടര്‍ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ചേര്‍ന്ന് ചര്‍ച്ച നടത്തി തീരുമാനിക്കും.

എന്നാല്‍ നിയമത്തിനെതിരെ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി പോലെയുള്ള വേദി രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചില്ലെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഈ നിര്‍ദേശത്തോട് യോജിക്കാനാവില്ലെന്ന് മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷത്ത് പൂര്‍ണമായ യോജിപ്പില്ല. അതിനാല്‍ കൂടിയാലോചനകള്‍ വേണ്ടിവരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അനൗദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന ആശയത്തില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്മാറിയത്.

യോഗത്തില്‍ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല യോഗത്തിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകള്‍ കേന്ദ്രത്തെയും രാഷ്ട്രപതിയെയും അറിയിക്കാന്‍ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കണം. ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രമേയം ഏകകണ്ഠമായി പാസ്സാക്കണം.

സര്‍വകക്ഷിസംഘം രാഷ്ട്രപതിയെ കാണണം.

കേരളത്തില്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളില്‍ അനാവശ്യമായി കേസുകള്‍ ചുമത്തുന്ന നടപടി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം.

യു.എ.പി.എ പോലുളള നിയമങ്ങള്‍ ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം.

കേരളത്തില്‍ ഡിറ്റന്‍ഷന്‍ സെന്ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം സര്‍ക്കാരിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്തെങ്കിലും നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഗവണ്‍മെന്റ് തലത്തില്‍ പ്രചരണ പരിപാടികള്‍ നടത്തണം

എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ടുവെച്ചതെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതായും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.

ബി.ജെ.പി ഗവണ്‍മെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് കേരളം എതിരാണെന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് യോഗത്തിനു ശേഷം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചു. വിവിധകക്ഷി നേതാക്കളും സാമുദായിക സംഘടനാ നേതാക്കളും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

