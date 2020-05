തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ അവലോകനത്തിനായി സംസ്ഥാനത്ത് സര്‍വകക്ഷി യോഗം ചേരും. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നു മണിക്ക് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെയാണ് യോഗം ചേരുക.

പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്താണ് സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്താന്‍ സര്‍വകക്ഷി യോഗം ചേരുന്നത്.

ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ഈ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും. കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ യോഗത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികള്‍ക്ക് എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും പിന്തുണ നല്‍കുകയാണ് യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

content highlights: All party meeting on wednesday to review covid-19 prevention activities