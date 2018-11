തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തിലെ സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി തലസ്ഥാനത്ത് ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.

യോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

സമവായ ചര്‍ച്ചയ്ക്കു മുന്നോടിയായി യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസില്‍ കൂടിയാലോചന നടത്തി. വിധി നടപ്പാക്കാന്‍ സാവകാശം തേടണമെന്ന ആവശ്യമാകും യു ഡി എഫ് സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തില്‍ ഉന്നയിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന.

യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ സമവായം തേടിയുള്ള സര്‍വകക്ഷി യോഗം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നുമണിയോടെ ആരംഭിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷന്‍.

അതേസമയം ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനവിധിയില്‍ സാവകാശ ഹര്‍ജിക്ക് സാധ്യത തേടുകയാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്. എന്നാല്‍ സാവകാശ ഹര്‍ജി നല്‍കാനാവില്ലെന്നാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ നിലപാട്.

നിയമസഭയില്‍ പങ്കാളിത്തമുള്ള എല്ലാ കക്ഷികളെയും യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്ത്രികുടുംബം, പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രത്യേകയോഗവും മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം മൂന്നിനാണ് ഈ യോഗം.

