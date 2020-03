തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ വ്യാപനം തടയിടാനായി സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ കടകള്‍ രാവിലെ ഏഴ് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ മാത്രമേ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച കാസര്‍കോട് രാവിലെ 11 മണി മുതല്‍ അഞ്ച് വരെ മാത്രമേ കടകള്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കുകയുള്ളുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

മരുന്നുകടകള്‍ അടക്കമുള്ള അവശ്യസര്‍വീസ് ഒഴികെ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റെല്ലാ കടകളും അടച്ചിടണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കര്‍ശനമായി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാളുകളില്‍ പലചരക്ക് വില്‍പന മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തിങ്കളാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ നിലവില്‍വരും.

മാര്‍ച്ച് 31 വരെ പൊതുഗതാഗതം നിര്‍ത്തി. പെട്രോള്‍ പമ്പുകളെല്ലാം തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ അത്യാവശ്യത്തിന് അനുവദിക്കും. അതേസമയം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ കൃത്യമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഹോട്ടലുകള്‍ തുറക്കും, എന്നാല്‍ ഹോട്ടലുകളില്‍ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല, ഹോം ഡെലിവറി അനുവദിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും രാവിലെ 11 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് വരെ മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയുള്ളു.

സംസ്ഥാനത്താകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കര്‍ക്കശമായി തടയും. കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ നീരീക്ഷണം കര്‍ശനമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ജില്ലയില്‍ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

തിങ്കളാഴ്ച 28 പേര്‍ക്കാണ് പുതുതായി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്താകെ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 95 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇതില്‍ നാല് പേര്‍ക്ക് അസുഖം ഭേദമായി.

content highlights; all essential shops timing will be restricted fron 7 am to 5 pm