തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് 19-ന്റെ വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് യു.എ.ഇയിലെ പ്രവാസി മലയാളികള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച്പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല യു.എ.ഇ യിലെ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസിഡര്‍ പവന്‍ കപൂറുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിതരായ ആളുകളെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യാന്‍ കൂടുതല്‍ സ്ഥലം അനുവദിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കി.

ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും മരുന്നും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനായി എംബിസിയില്‍ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഡോക്ടര്‍മാര്‍ കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ക്ക് സമാനമായ മരുന്നുകള്‍ യു എ ഇയില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊളളുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യു എ ഇ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എല്ലാ സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും.

മാത്രമല്ല ദുബായ്‌, ഷാര്‍ജ-അബുദാബി എന്നിവിടങ്ങളിലെ മലയാളി- ഇന്ത്യന്‍ അസോസിയേഷനുകള്‍ വഴിയും മലയാളികളായ പ്രവാസികള്‍ക്ക് സഹായങ്ങള്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തും. വിസാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് അത് നീട്ടി നല്‍കാനുളള നടപടികളും ഉടന്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: All assistance to Non-Resident Keralites in UAE