കോഴിക്കോട്: പന്തീരങ്കാവ് യു.എ.പി.എ കേസിന്റെ പേരില്‍ തന്നെ മനപൂര്‍വം കുടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നൂവെന്നും അലനും താഹയുമായി തനിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാവോവാദി ബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് എന്‍.ഐ.എ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അഭിലാഷ്. എല്ലാവരേയും പോലെ പന്തീരാങ്കാവ് യു.എ.പി.എ കേസില്‍ അലനും താഹയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷമാണ് അവരെ ഞാനും അറിയുന്നത്.

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ വാര്‍ത്താ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ജയിലില്‍ പോയി അവരെ കണ്ടിരുന്നുവെന്നത് യാഥാര്‍ഥ്യമാണെന്നും ഇത് മാത്രമാണ് അവരുമായുള്ള ബന്ധമെന്നും അഭിലാഷ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ എന്‍.ഐ.എ അഭിലാഷിനെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച കൊച്ചി എന്‍.ഐ.എ കോടതിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിലാഷ് പറഞ്ഞു.

പന്തീരങ്കാവ് യു.എ.പി.എ കേസില്‍ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട അലനേയും താഹയേയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത് താനും വിജിത്തുമെന്നുമാണ് എന്‍.ഐ.എ വാര്‍ത്താകുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ വിജിത്തിനെ 2016 ല്‍ മാത്രമാണ് അവസാനമായി കണ്ടത്. പാഠാന്തരം എന്ന സാംസ്‌കാരിക മാസികയുടെ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇത്. ശേഷം ഒരു ബന്ധവുമില്ല. പന്തീരങ്കാവ് കേസില്‍ ഒളിവിലായ ഉസ്മാനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല്‍. അങ്ങനെയൊരാളാണ് താന്‍ എന്ന് അവര്‍ക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തുറപ്പിലാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയച്ചതെന്നും അഭിലാഷ് ചോദിച്ചു. ലാപ്‌ടോപ്പും മറ്റും പിടിച്ചെടുത്തതില്‍ സംശയമുണ്ട്. മനപൂര്‍വ്വം തെളിവുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്. ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ ഇവ തിരിച്ച് തരികയുള്ളൂവെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. ഇതില്‍ ഭയമുണ്ടെന്നും അഭിലാഷ് പറഞ്ഞു.

മെയ് ഒന്നിനായിരുന്നു എന്‍.ഐ.എ കൊച്ചി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കോഴിക്കോട്ട താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വയനാട് സ്വദേശി വിജിത്ത് വിജയന്‍, എല്‍ദോ വില്‍സണ്‍, കണ്ണൂര്‍ പയ്യന്നൂര്‍ സ്വദേശി അഭിലാഷ് എന്നിവരെ എന്‍.ഐ.എ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

ഇവരില്‍ വിജിത്തും അഭിലാഷുമാണ് അലനെയും താഹയെയും മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയില്‍ ചേര്‍ത്തതെന്നാണ് എന്‍.ഐ.എ. വാര്‍ത്താകുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചത്. ഇവര്‍ക്ക് സംഘടനയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും എന്‍.ഐ.എ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

എട്ട് മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍, ഏഴ് സിം കാര്‍ഡുകള്‍, രണ്ട് മെമ്മറി കാര്‍ഡുകള്‍, ഒരു ലാപ്ടോപ്പ്, ഏഴ് പെന്‍ ഡ്രൈവുകള്‍, ഒരു വോയ്സ് റിക്കോര്‍ഡര്‍, സി.പി.ഐ മാവോയിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രചരണാര്‍ത്ഥമുള്ള ഒമ്പത് പുസ്തകങ്ങള്‍ ലഘുലേഖകള്‍ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും എന്‍.ഐ.എ ഇറക്കിയ വാര്‍ത്താ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

വിജിത്തും എല്‍ദോയും താമസിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ചെറുകുളത്തൂരിലെ പരിയങ്ങാട് ഭാഗത്തും അഭിലാഷ് താമസിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ കോളേജിനടുത്തുള്ള ഇരിങ്ങാടന്‍ പള്ളിയിലെ വാടകവീട്ടിലുമായിരുന്നു പരിശോധന.



അലന്‍, താഹ കേസില്‍ 27-നാണ് എന്‍.ഐ.എ. കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചത്. പ്രതികളായ അലന്‍ ഷുഹൈബ്, താഹ ഫസല്‍, സി.പി. ഉസ്മാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ യു.എ.പി.എയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് കുറ്റപത്രം.

അലന്‍ ഷുഹൈബാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി, താഹ ഫസല്‍ രണ്ടാം പ്രതിയും സി.പി. ഉസ്മാന്‍ മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്.

