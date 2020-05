കോഴിക്കോട്: പന്തീരങ്കാവ് യു.എ.പി.എ. കേസില്‍ എന്‍.ഐ.എ. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ച അലനെയും താഹയെയും നിരോധിത മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയില്‍ ചേര്‍ത്തത് ഇന്നലെ കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന്‌ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത രണ്ട് പേരാണെന്ന് എന്‍.ഐ.എ.

വയനാട് സ്വദേശിയായ വിജിത്ത് വിജയന്‍, എല്‍ദോ വില്‍സണ്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനായ അഭിലാഷ് പടച്ചേരി എന്നിവരെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലുകള്‍ക്കും പരിശോധനയ്ക്കും ശേഷം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവരില്‍ വിജിത്തും അഭിലാഷുമാണ് അലനെയും താഹയെയും മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയില്‍ ചേര്‍ത്തതെന്നാണ് എന്‍.ഐ.എ. കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് സംഘടനയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ഇതില്‍ അഭിലാഷിനെ ഇന്ന്(ശനി) രാവിലെ ഒമ്പതു മണിക്ക് വീണ്ടും ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി വിട്ടയച്ചു.

എട്ട് മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍, ഏഴ് സിം കാര്‍ഡുകള്‍, രണ്ട് മെമ്മറി കാര്‍ഡുകള്‍, ഒരു ലാപ്‌ടോപ്പ്, ഏഴ് പെന്‍ ഡ്രൈവുകള്‍, ഒരു വോയ്‌സ് റിക്കോര്‍ഡര്‍, സി.പി.ഐ മാവോയിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രചരണാര്‍ത്ഥമുള്ള ഒമ്പത് പുസ്തകങ്ങള്‍ ലഘുലേഖകള്‍ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും എന്‍.ഐ.എ ഇറക്കിയ വാര്‍ത്താ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

ഇന്നലെ പുലര്‍ച്ചെ മുതലായിരുന്നു എന്‍.ഐ.എ. രണ്ട് സംഘങ്ങളായി ഇവര്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. വിജിത്തും എല്‍ദോയും താമസിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ചെറുകുളത്തൂരിലെ പരിയങ്ങാട് ഭാഗത്തും അഭിലാഷ് താമസിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ കോളേജിനടുത്തുള്ള ഇരിങ്ങാടന്‍ പള്ളിയിലെ വാടകവീട്ടിലുമായിരുന്നു പരിശോധന.

അലന്‍, താഹ കേസില്‍ 27-നാണ്‌ എന്‍.ഐ.എ. കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചത്. പ്രതികളായ അലന്‍ ഷുഹൈബ്, താഹ ഫസല്‍, സി.പി. ഉസ്മാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ യു.എ.പി.എയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് കുറ്റപത്രം.

അലന്‍ ഷുഹൈബാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി, താഹ ഫസല്‍ രണ്ടാം പ്രതിയും സി.പി. ഉസ്മാന്‍ മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്. മൂന്നാം പ്രതി ഉസ്മാന്‍ ഒളിവിലാണെന്ന് കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു. മൂന്നു പ്രതികളും നിരോധിത സംഘടനയായ സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നും കുറ്റപത്രത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. രക്ഷപ്പെട്ട മൂന്നാം പ്രതി ഉസ്മാനുമായി നിരോധിത സംഘടനയുടെ യോഗത്തെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അലനും താഹയും പോലീസ് പിടിയിലായതെന്നും കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമം 120 ബി, യു.എ.പി.എ-13,38,39 വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത്. ഗൂഢാലോചന, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം, നിരോധിത സംഘടനയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു, അന്യായമായി സംഘം ചേരല്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രതികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങള്‍.

വയനാട്ടില്‍ പോലീസ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ച മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട്ടെ സി.പി ജലീലിന്റെ വീട്ടിലും തറവാട്ട് വീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും ചില രേഖകളും മൊബൈല്‍ ഫോണുകളും, പോസ്റ്ററുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

