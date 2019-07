തിരുവനന്തപുരം: യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ അഖിലിനെ കുത്തിയത് എസ്എഫ്‌ഐ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ശിവരഞ്ജിത്താണെന്ന് മൊഴി. നെഞ്ചില്‍ കുത്തേറ്റ് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന അഖിലാണ് തന്നെ കുത്തിയത് ശിവരഞ്ജിത്താണെന്ന് മൊഴി നല്‍കിയത്.

കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി നസീം കുത്താനായി തന്നെ പിടിച്ചുവെച്ചുവെന്നും അഖില്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തോടെ വെളിപ്പെടുത്തി.

കോളേജിലെ എസ്എഫ്‌ഐ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിര്‍ദേശം അനുസരിക്കാത്തവര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതില്‍ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് വിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാട്ട് പാടരുതെന്നും ക്ലാസില്‍ പോകണമെന്നും ഇവര്‍ പറഞ്ഞു. ഇത് അനുസരിക്കാത്തതാണ് സംഘര്‍ഷത്തിന് കാരണമെന്നും അഖില്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തി.

ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികള്‍ പ്രകാരം പ്രതികള്‍ കൊല്ലാനുറച്ച് തന്നെ എത്തിയതാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകനായ അഖിലിന്റെ സുഹൃത്തിനെ കൊല്ലാനായിരുന്നു ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. പിന്നീട് അഖില്‍ ഓടിയപ്പോള്‍ അഖിലിനെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തി കുത്തുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് എഫ്ഐആറില്‍ പറയുന്നത്.

Content Highlight: Akhil statement on sfi conflict in university college against shivarenjith