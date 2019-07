കണ്ണൂർ:കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ക്യാമ്പസ്സുകളില്‍ ഏകാധിപത്യ നിലപാടാണ് എസ്എഫ്‌ഐ പുലര്‍ത്തുന്നതെന്നും എസ്എഫ്ഐയിൽ നിന്ന് ഭീഷണി നേരിടുന്നുവെന്നും കണ്ണൂർ എഐഎസ്എഫ്.

സര്‍ സയിദ് പയ്യന്നൂര്‍ കോളജുകളില്‍ എഐഎസ്എഫിന് എസ്എഫ്‌ഐ യുടെ ഭീഷണിയുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ സിപിഐ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടും പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും എഐഎസ്എഫ് ആരോപിക്കുന്നു. എഐഎസ്എഫ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് എസ്എഫ്‌ഐക്കെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എഐഎസഎഫ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം അഗേഷിനെ എസ്എഫ്‌ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷിബിന്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യം പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ല. കല്യാശേരിയിലെ എഐഎസഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകനെ ഡിവൈഎഫ്‌ഐക്കാര്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തനവും തടസ്സപ്പെടുത്തി.എസ്എഫ്‌ഐക്ക് ഏകാധിപത്യ സമീപനമാണെന്നും പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണന്‍, കണ്ണൂര്‍ വനിതാ കോളജ്, പയ്യന്നൂര്‍ കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ എസ്എഫ്‌ഐയുടെ ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടമാണ്. സമാധാനത്തിന്റെ ശുഭ്രപതാക പിടിച്ച എസ്എഫ്ഐക്ക് രക്തരക്ഷസ്സിന്റെ സ്വഭാവമാണെന്നും ഐഐടി, പോളി എന്നിവ എസ്എഫ്ഐയുടെ ആയുധ സംഭരണ ശാലയാണെന്നുമുള്ള അതീവ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളും എഐഎസ്എഫ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വര്‍ഗ്ഗീയവാദം പുലര്‍ത്തുന്ന മറ്റ് വിദ്യാര്‍ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് എസ്എഫ്‌ഐക്ക് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ മൃദു സമീപനമാണുള്ളത്. കണ്ണൂര്‍ സര്‍വ്വകലാശാല എസ്എഫ്‌ഐയുടെ തറവാടാണെന്ന പോലെയാണ് ഇവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം. മാറിമാറി വരുന്ന കണ്ണൂര്‍ വിസി എസ്എഫ്‌ഐയുടെ കയ്യിലെ പാവയായി മാറുകയാണെന്നും പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

