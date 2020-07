തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അധോലോക സംഘങ്ങള്‍ക്ക് സമാനമായ ആളുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ സാറ്റ്‌സ് മുന്‍ ജീവനക്കാരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. അയോഗ്യത മറച്ചുവെച്ച് സ്വപ്നയെ നിയമിച്ചത് സാറ്റ്‌സ് മുന്‍വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ബിനോയ് ജേക്കബ് ആണെന്നും സാറ്റ്‌സ് ജിവനക്കാര്‍ക്ക് പണം നല്‍കി സ്വര്‍ണക്കടത്തിന് സമ്മര്‍ദം ചെലുത്താറുണ്ടെന്നും മുന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ ആയ മെറിന്‍ മാത്യു മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ സ്വപ്‌നയ്ക്ക് ചില സംഘങ്ങളുടെ വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മെറിന്‍ പറഞ്ഞു.

മെറിന്‍ മാത്യുവിന്റെ വാക്കുകള്‍

അധോലോകമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടത്തെ രീതികള്‍. അവിടെ ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ക്രിമിനല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിൽ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ എനിക്ക് സമ്മര്‍ദമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാന്‍ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്താല്‍ പണമുണ്ടാക്കാം, സ്വപ്‌ന എങ്ങനെ കാശുണ്ടാക്കി, അതുപോലെ പണമുണ്ടാക്കാന്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് ബിനോയ് ജേക്കബ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം.

താന്‍ ബിനോയ് ജേക്കബിനെതിരെ നേരത്തെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് കേസ് തേഞ്ഞുമാഞ്ഞുപോകുമെന്ന അവസ്ഥയിലായി. 2016ല്‍ മ്യൂസിയം സ്‌റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കി. ആദ്യം പരാതി കാര്യമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഞാന്‍ പലരേയും പോയിക്കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കേസില്‍ 354 എ, 354 ഡി വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയത്. എയര്‍ ഇന്ത്യ സാറ്റ്‌സില്‍ വന്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് താന്‍ പോലീസിനോടും കോടതിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

വിമാനത്താവളം പോലുള്ളിടത്ത് ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത ആളുകള്‍ പണം കൊടുത്ത് ജോലി നേടുന്നുണ്ട്. അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. കള്ളക്കടത്ത് പോലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ നടക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള വിമാനത്താവളത്തില്‍ 2003ലെ വിസാതട്ടിപ്പിലെ പ്രതിയായിരുന്ന ബിനോയ് ജേക്കബിനെപ്പോലൊരു ആള്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് എന്‍ട്രി പാസുമായി വളരെ കൂളായി നടക്കുകയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടു പോലും ആരും അത് കേള്‍ക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. പരാതി കിട്ടിയിട്ടും ഇയാളുടെ എയര്‍പോര്‍ട്ട് എന്‍ട്രി പാസ് റദ്ദാക്കാനോ ഉന്നതസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കാനോ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്രയും വലിയ ചരടുവലികള്‍ ഇതിനുപിന്നില്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്‌നയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല. പുറത്തുനിന്നും നല്ല പിന്തുണ അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്.

Content Highlights: Air India SATS former employee's revelation about Binoy Jacob and Swapna Suresh Gold Smuggling Case