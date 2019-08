കൊച്ചി: നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നു വരെ അടച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങള്‍ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് സര്‍വീസ് നടത്തും.

ഓഗസ്റ്റ് 10, ഓഗസ്റ്റ് 11 തീയതികളില്‍ നെടുമ്പാശ്ശേരിയില്‍ നിന്നുള്ള 12 സര്‍വീസുകളാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് നടത്തുക. അതിനിടെ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ കൊച്ചി നാവിക വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം നേവി സർവീസുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ടാക്‌സിവേയില്‍ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം താത്കാലികമായ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിയത്. ഞായറാഴ്ചവരെയാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമനത്താവളം അടച്ചിരിക്കുന്നത്.

