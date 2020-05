കോഴിക്കോട്: കുവൈത്തില്‍നിന്ന് ഏഴ് കുട്ടികളടക്കം 192 യാത്രക്കാരുമായി പ്രത്യേക വിമാനം കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. എയര്‍ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ IX 394 വിമാനത്തിന്റെ ലാന്‍ഡിങ് മഴമൂലം വൈകിയെങ്കിലും വിമാനം പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കി.

കോവിഡ് ജാഗ്രത പാലിച്ച് യാത്രക്കാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നേരത്തെതന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. യാത്രക്കാരെ എയ്റോബ്രിഡ്ജില്‍വച്ച് തെര്‍മല്‍ സ്‌കാനിങ് നടത്താന്‍ നാല് വിദഗ്ധ സംഘങ്ങള്‍, ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്കും കോവിഡ് - ക്വാറന്റൈന്‍ ബോധവത്ക്കരണത്തിനും ഏഴ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രത്യേക സംഘം എന്നിവ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു.

അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ യാത്രക്കാരുടെ വിവര ശേഖരണം നടത്താന്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. എമിഗ്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ക്ക് 15 കൗണ്ടറുകള്‍. കസ്റ്റംസ് പരിശോധനക്ക് നാല് കൗണ്ടറുകള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി. വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ 28 ആംബുലന്‍സുകളും എട്ട് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസുകളും 60 പ്രീ പെയ്ഡ് ടാക്സികളും ഒരുക്കി നിര്‍ത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: Air India express flight with 192 expatriates from Kuwait landed in Kozhikode airport