കൊച്ചി: എറണാകുളം ചമ്പക്കര മാര്‍ക്കറ്റില്‍ പോലീസും കൊച്ചി നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശോധന നടത്തി. മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്തതും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തവരുമായ നിരവധി പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മാര്‍ക്കറ്റിലെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചുള്ള ആള്‍ക്കൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ചമ്പക്കര മാര്‍ക്കറ്റില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു പരിശോധന. കോര്‍പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറിയുടെയും ഡി.സി.പി.:ജി. പൂങ്കുഴലിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സംയുക്ത പരിശോധന.

മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കാതെ എത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നാല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് അടച്ചിടേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്നു. ചട്ട നിയന്ത്രണം തുടര്‍ന്നാല്‍ കടകള്‍ അടച്ചു പൂട്ടുക മാത്രമല്ല ലൈസന്‍സും റദ്ദാക്കും.

മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലമേയുള്ളൂ. അവിടേക്ക് വാഹനങ്ങള്‍ വന്നു പോകണം, ആളുകള്‍ വന്നു പോകണം അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തക്കച്ചവടം മാത്രം നടത്തണം. ഇവിടെ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ടോക്കണ്‍ സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കുകയും വേണം. ഹോള്‍സെയിലായി വാങ്ങാന്‍ വരുന്നവര്‍ക്ക് ടോക്കണും പാസും നല്‍കണമെന്നും കോര്‍പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡി.സി.പി. പറഞ്ഞു.

നാളെ മാര്‍ക്കറ്റ് അവധിയാണ്. ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മൊത്തക്കച്ചവടക്കാര്‍ അതത് കോര്‍പറേഷനുകളില്‍ പോയി വില്‍പനയ്ക്കുള്ള പാസ് വാങ്ങണം. പാസിന് സമയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ എന്‍ട്രി, എക്‌സിറ്റ് പോയിന്റുകളില്‍ പോലീസ് പരിശോധനയുണ്ടാവുമെന്നും സമയ നിയന്ത്രണം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ജി.പൂങ്കുഴലി അറിയിച്ചു.

