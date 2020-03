കൊച്ചി: നടിയ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ സാക്ഷിയായ ബിന്ദു പണിക്കര്‍ മൊഴി മാറ്റി. പോലീസിന് മുന്‍പ് നല്‍കിയ മൊഴിയാണ് ബിന്ദു പണിക്കര്‍ കോടതിയില്‍ മാറ്റിപ്പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ ഇടവേള ബാബുവും കേസില്‍ കോടതയില്‍ മൊഴി മാറ്റിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ ഇടവേള ബാബു കൂറുമാറിയതായി കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

നടി ആക്രമക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ വിചാരണ നടപടികള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, ബിന്ദുപണിക്കര്‍ എന്നിവരുടെ മൊഴികള്‍ കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി. മൊഴി നല്‍കുന്നതിനായി ഇരുവരും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ കോടതിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ നടനും എം.എല്‍.എയുമായ മുകേഷ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാല്‍ എത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് മുകേഷ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ സിദ്ദിഖ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരുടെ മൊഴികള്‍ രേഖപ്പെടുത്തും.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസും പള്‍സര്‍ സുനി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസും രണ്ടായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് തള്ളിയിരുന്നു. താന്‍ ഇരയും വാദിയുമായ കേസുകളില്‍ ഒരുമിച്ച് കുറ്റം ചുമത്തിയത് റദ്ദാക്കണമെന്നും ഇത്തരത്തില്‍ ഒരുമിച്ച് കുറ്റം ചുമത്തി വിചാരണ നടത്തുന്നത് പതിവില്ലാത്തതാണെന്നുമായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ വാദം. എന്നാല്‍ പള്‍സര്‍ സുനി ദിലീപിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന് ദിലീപ് നല്‍കാം എന്നുപറഞ്ഞ പ്രതിഫലം ചോദിക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നുമായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നിലപാട്.

Content Highlights: Actress Bindu Panikkar changes her statements on Actress abduction case