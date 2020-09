കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ മൊഴി മാറ്റാനാവശ്യപ്പെട്ട് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി സാക്ഷിയുടെ പരാതി. പ്രോസിക്യൂഷന്‍ സാക്ഷി വിപിന്‍ ലാലാണ് ബേക്കല്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ എഫ്. ഐ. ആറിന്റെ പകര്‍പ്പ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിന് ലഭിച്ചു.

നേരത്തേ, കോടതിയിലും പോലീസിലും നല്‍കിയ മൊഴി തിരുത്തണമെന്നും വിചാരണവേളയില്‍ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായാണ് പരാതി. ഫോണ്‍ വിളിച്ചും കത്തുകളയച്ചും വ്യാജമൊഴി നല്‍കാന്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി എഫ്.ഐ.ആറില്‍ പറയുന്നു.

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പള്‍സര്‍ സുനി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്കൊപ്പം സഹതടവുകാരനായിരുന്നു പരാതിക്കാരനായ വിപിന്‍ ലാല്‍. സുനി നടന്‍ ദിലീപിന് അയച്ച കത്തെഴുതിയത് വിപിനായിരുന്നു. കേസിലെ പല സംഭവങ്ങളും പ്രതികള്‍ ഇയാളുമായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്ന വിപിനെ പിന്നീട് സാക്ഷിയാക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ രഹസ്യമൊഴി ഉള്‍പ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

