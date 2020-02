കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ ദിലീപ് വീണ്ടും ഹര്‍ജി നല്‍കി. കേന്ദ്രലാബില്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് അപൂര്‍ണമെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഹര്‍ജി. വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

ഫോറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദിലീപ് വീണ്ടും ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആധികാരികതയില്‍ സംശയമുന്നയിച്ചാണ് വീണ്ടും ഹര്‍ജി നല്കിയത്. മൂന്നുചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി മറുപടി കിട്ടാനുണ്ടെന്നാണ് ഹര്‍ജിയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹര്‍ജി കോടതി അംഗീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം കേള്‍ക്കാതെയാണ് കോടതി ഉത്തരവ് നല്‍കിയത് എന്ന അതൃപ്തി പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം സാക്ഷിവിസ്താരത്തിന് എത്താതിരുന്ന കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് വാറണ്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് നാലാം തിയതി കുഞ്ചാക്കോ ഹാജരാകേണ്ടി വരും. ഷൂട്ടിങ് തിരക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എത്താന്‍ കഴിയാതിരുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം.

