കൊച്ചി: നേതാക്കള്‍ക്കെതിരേ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ച കടുത്ത നടപടി സി.പി.എമ്മില്‍ താഴെത്തട്ടില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവെക്കുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലാ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ശിക്ഷാനടപടികള്‍ പാടേ തള്ളി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചപ്പോള്‍ അത് ജില്ലയില്‍ സി.പി.എം. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കടുത്ത തിരുത്തല്‍ ഇടപെടലായി. ജില്ലയിലെ നേതാക്കള്‍ ഞെട്ടിയപ്പോള്‍, അണികള്‍ പരക്കെ അതിനെ സ്വാഗതംചെയ്തു. മലബാര്‍ മേഖലയിലും മറ്റും ഇതിനേക്കാള്‍ കടുത്ത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെയെങ്ങും ഇത്ര കടുത്ത നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന ആക്ഷേപമാണ് നേതാക്കള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ചിലയിടത്ത് അണികള്‍ പടക്കംപൊട്ടിച്ചാണ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

സി.പി.എമ്മില്‍ വിഭാഗീയത കത്തിനിന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എറണാകുളം ജില്ല. 'സേവ് സി.പി.എം. ഫോറം' എന്ന പേരില്‍ സി.ഐ.ടി.യു. വിഭാഗം പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ നടത്തിയ വിഭാഗീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനെതിരേ വന്ന അച്ചടക്ക നടപടി ഏറെ ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. 1998-ല്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഉണ്ടായ പടലപ്പിണക്കത്തില്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ക്ക് തന്നെ 'സാരമായി പരിക്കേറ്റു'. പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ, അന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് എം.എം. ലോറന്‍സ് എറണാകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരംതാഴത്തപ്പെട്ടു. സി.ഐ.ടി.യു. നേതാവായിരുന്ന കെ.എന്‍. രവീന്ദ്രനാഥിനെ ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയിലേക്കാണ് അയച്ചത്. ഫോറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെത്തട്ടില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ചിലര്‍ക്കെതിരേയും നടപടികള്‍ ഉണ്ടായി.

അതിനുശേഷം ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാവുന്നത് 2012-ലാണ്. വിഭാഗീയതയുടെ പേരില്‍ ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ ലെനിന്‍ സെന്ററില്‍ത്തന്നെ ഒളിക്യാമറ വെച്ച സംഭവത്തിലായിരുന്നു അത്. വി.എസ്-പിണറായി വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരത്തില്‍ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയ മുതിര്‍ന്ന നേതാവിനെ കുടുക്കുന്നതിനായി പാര്‍ട്ടി ഓഫീസില്‍ത്തന്നെ ക്യാമറ വെക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരില്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ അഞ്ചു മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ക്കെതിരേ തരംതാഴ്ത്തലും പുറത്താക്കലുമടക്കമുള്ള കടുത്ത നടപടിതന്നെ ഉണ്ടായി.

വിഭാഗീയത അവസാനിച്ചെങ്കിലും കടുത്ത സംഘടനാ ദൗര്‍ബല്യങ്ങളുള്ള ജില്ലയായാണ് എറണാകുളത്തെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കാണുന്നത്. വ്യക്തികളില്‍ പാര്‍ലമെന്ററി വ്യാമോഹം ശക്തമാവുകയും അതിനായി പാര്‍ട്ടി താത്പര്യങ്ങള്‍ ബലികഴിക്കുകയും ചെയ്തതായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വിലയിരുത്തി. ജില്ലാ നേതൃത്വം നടപടികള്‍ മയപ്പെടുത്താന്‍ ഇടപെടല്‍ നടത്തിയെങ്കിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അതിന് വഴങ്ങാതെ തിരുത്തല്‍ ശക്തിയായി നിലകൊള്ളുകയായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം നടത്തിയ ഇടപെടല്‍ നേതാക്കളെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയെങ്കിലും താഴെത്തട്ടില്‍ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

നടപടികള്‍ മയപ്പെടുത്തിയും ചിലരെ ഒഴിവാക്കിയുമെല്ലാം ജില്ലാ നേതൃത്വം നേതാക്കളെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങളില്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ തിരുത്തി, ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തോട് അടുത്തുനില്‍ക്കുന്നവരെപ്പോലും വെട്ടിവീഴത്തി, സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അച്ചടക്കത്തിന്റെ വാളുയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍, അത് ജില്ലയിലെ സി.പി.എം. സംഘടനാ ചരിത്രത്തില്‍ വഴിത്തിരിവായി മാറി.

പത്ത് നേതാക്കള്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപിതരായ സി.പി.എം. നേതാക്കള്‍ക്കെതിരേ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കടുത്ത നടപടിയെടുത്തു. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പത്ത് നേതാക്കളെ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. കൂത്താട്ടുകുളം ഏരിയാ സെക്രട്ടറി ഷാജു ജേക്കബ്ബിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കി. ജില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ സി.കെ. മണിശങ്കര്‍, എന്‍.സി. മോഹനന്‍, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സി.എന്‍. സുന്ദരന്‍, പി.കെ. സോമന്‍, വി.പി. ശശീന്ദ്രന്‍ എന്നിവരേയും െവെറ്റില ഏരിയാ സെക്രട്ടറി കെ.ഡി. വിന്‍സെന്റ്, പെരുമ്പാവൂര്‍ ഏരിയാ സെക്രട്ടറി പി.എം. സലിം, ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സാജു പോള്‍, എം.ഐ. ബീരാസ്, ആര്‍.എം. രാമചന്ദ്രന്‍ എന്നിവരെയും കൂത്താട്ടുകുളം ഏരിയയിലെ പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങളായ അരുണ്‍ സത്യന്‍, അരുണ്‍ വി. മോഹന്‍ എന്നിവരേയും പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.

പെരുമ്പാവൂര്‍ ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ സി.ബി. എ. ജബ്ബാറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കും. ജില്ല നേതൃ യോഗങ്ങളില്‍ തരംതാഴ്ത്തല്‍, ശാസന തുടങ്ങിയ നടപടികളാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. വിശദീകരണക്കുറിപ്പില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആറുപേരെ നടപടിയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ജില്ല നേതൃത്വം നടപടി മയപ്പെടുത്തി നേതാക്കളെ രക്ഷിച്ചുവെന്ന വികാരം പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

മറ്റ് ജില്ലകളിലെല്ലാം കടുത്ത നടപടി വന്നപ്പോള്‍ എറണാകുളത്ത് മാത്രം നടപടി ലഘൂകരിച്ചതിനെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരേയുള്ള നടപടിയും തീരുമാനിച്ചു. പി.ബി. അംഗം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റേയും ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ. വിജയരാഘവന്റേയും സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടന്ന യോഗത്തില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊന്നും ഇട നല്‍കാതെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തീരുമാനം നേതാക്കള്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പെരുമ്പാവൂരില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയില്‍നിന്ന് പണം വാങ്ങിയത് വലിയ കുറ്റമായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തിയിട്ടും ജില്ലാ നേതൃത്വം കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. പെരുമ്പാവൂരിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായിരുന്ന കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്-എം. ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സി.പി.എം. നടപടിയെ പരസ്യമായി കളിയാക്കിയിരുന്നു.

പിറവത്ത് സീറ്റ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് നല്‍കിയപ്പോള്‍ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഷാജു ജേക്കബ് അതിനെതിരേ പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നു. പാര്‍ട്ടി തീരുമാനത്തിനെതിരേ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റിട്ടതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്ന് അന്വേഷണ കമ്മിഷന്‍ കണ്ടെത്തി. ഷാജു ജേക്കബ്ബിനെ ഏരിയാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാനും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ജില്ലാ നേതൃ യോഗങ്ങളില്‍ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അതും കടുത്ത വിമര്‍ശനത്തിന് ഇടയാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. കൂത്താട്ടുകുളത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ എം.സി. സുരേന്ദ്രനും പെരുമ്പാവൂരില്‍ പി.ആര്‍. മുരളീധരനും വൈറ്റിലയില്‍ ജോണ്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടസിനും സെക്രട്ടറിമാരുടെ ചുമതല നല്‍കി. ഏരിയാ കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ബുധനാഴ്ച തന്നെ നടപടികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യും. തുടര്‍ന്ന് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി മുതല്‍ മുകളിലേക്കുള്ളവരുടെ യോഗം വിളിച്ച് നടപടികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യും.

കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തി അന്വേഷണ കമ്മിഷന്‍

തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഉയര്‍ന്ന വിവിധ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജില്ലയില്‍ രണ്ട് അന്വേഷണ കമ്മിഷനുകളെയാണ് പാര്‍ട്ടി നിയോഗിച്ചിരുന്നുത്. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ മത്സരിച്ച പെരുമ്പാവൂരും പിറവത്തും വന്ന പരാതികള്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളായ സി.എം. ദിനേശ് മണി, പി.എം. ഇസ്മയില്‍ എന്നിവരാണ് അന്വേഷിച്ചത്. പിറവത്ത് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയില്‍നിന്ന് പണം വാങ്ങിയതുള്‍പ്പെടെ പാര്‍ട്ടിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ നടന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ കമ്മിഷന്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

നേതാക്കള്‍ ഉണര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ല. സീറ്റ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് പോയപ്പോള്‍ മുതല്‍ പെരുമ്പാവൂരില്‍ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പേരിനു മാത്രമാണ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായത്. പണം നല്‍കിയിട്ടും നേതാക്കള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ലെന്ന പരാതി സ്ഥാനാര്‍ഥി ബാബു ജോസഫും ഉന്നയിച്ചു. പിറവത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യംമുതല്‍തന്നെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ മാറി നിന്നു. ജില്ലാ നേതൃത്വം നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടാണ് അവിടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍തന്നെ തുടങ്ങിയത്.

കൂത്താട്ടുകുളം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഷാജു ജേക്കബ് പാര്‍ട്ടി തീരുമാനത്തിനെതിരേ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടത് ഗുരുതര കുറ്റമായാണ് അന്വേഷണ കമ്മിഷന്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പാര്‍ട്ടിവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നടന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓഫീസിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന അരുണ്‍ സത്യന്‍, വരുണ്‍ വി. മോഹന്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരേയും നടപടി വന്നത്.

തൃക്കാക്കരയിലും തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും ഉയര്‍ന്ന പരാതികള്‍ ഗോപി കോട്ടമുറിക്കലും കെ.ജെ. ജേക്കബ്ബുമാണ് അന്വേഷിച്ചത്.തൃക്കാക്കരയില്‍ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി വരുന്നുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ മുതല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുഖ്യ ചുമതലക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോയി. പല ബൂത്തുകളിലും പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒന്നും നടന്നില്ല. സ്ലിപ്പ് വിതരണം പോലും വേണ്ട രീതിയില്‍ നടന്നില്ല. സ്ഥാനാര്‍ഥിമോഹികളായിരുന്ന നേതാക്കള്‍ ബോധപൂര്‍വം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതായും കമ്മിഷന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായിരുന്ന എം. സ്വരാജ് തന്നെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വന്ന വീഴ്ചകള്‍ അന്വേഷണ കമ്മിഷനു മുന്നില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളില്‍പ്പോലും പാര്‍ട്ടി പിന്നില്‍ പോയതിനു പിന്നില്‍ നേതൃത്വത്തിന്റെ ബോധപൂര്‍വമായ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണം കമ്മിഷന്‍ ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു.

പായസ വഴിപാടും പടക്കം പൊട്ടിക്കലും

ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി, ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എന്നിവര്‍ക്കെതിരേ ഉണ്ടായ അച്ചടക്ക നടപടി പിറവം, കൂത്താട്ടുകുളം മേഖലകളിലെ ഒരുവിഭാഗം പാര്‍ട്ടി അനുഭാവികളെ സന്തോഷത്തിലാക്കി. പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും പാര്‍ട്ടി അനുഭാവികള്‍ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു. പാലക്കുഴ സെന്‍ട്രല്‍ കവലയില്‍ പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ച് പാര്‍ട്ടി അനുഭാവി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തില്‍ പായസ വഴിപാട് നടത്തിയാണ്.

മൂങ്ങാംകുന്ന്, കിഴകൊമ്പ്, വടക്കന്‍ പാലക്കുഴ, ഇടയാര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടി അനുഭാവികള്‍ പടക്കം പൊട്ടിച്ചു. പിറവത്തെ ആറ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാര്‍ ചേര്‍ന്ന് രാത്രിയില്‍ ആഹ്ലാദസംഗമം നടത്തി. രാമമംഗലത്ത് പാര്‍ട്ടി അനുഭാവി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടെഴുതിയ കുറിപ്പ് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

Content Highlights: Action against leaders in Ernakulam CPM for poll failure