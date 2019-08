കോഴിക്കോട്: മുക്കം കാരശ്ശേരിയില്‍ യുവതിയെ ആസിഡൊഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം. ദേഹത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി പരിക്കേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരശ്ശേരി സ്വദേശിനി സ്വപ്നയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. വൈകീട്ട് ആറരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. യുവതി നഗരത്തിലെ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരിയാണ്.

ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സ്വപ്നയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

സംഭവത്തില്‍ മുക്കം പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവതിയുടെ ആദ്യ ഭര്‍ത്താവാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

Content Highlights:Acid attack and murder attempt on woman in karassery