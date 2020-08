തിരുവല്ല: ബൈക്കപകടത്തില്‍പ്പെട്ട യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാതെ കാഴ്ചക്കാരായി ജനം. സമയത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാത്തിനെത്തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു. തലവടി സ്വദേശിയായ ജിബു എബ്രഹാം ആണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് ചോരവാര്‍ന്ന് യുവാവ് ഏറെനേരം റോഡില്‍ കിടന്നിട്ടും കാഴ്ചക്കാരായി നിന്ന ആരും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല.

കടപ്ര വളഞ്ഞവട്ടത്ത് രാവിലെ പത്തു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. ഇരുചക്ര വാഹനത്തില്‍ കാര്‍ ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം.

അപകടത്തിനിടയാക്കിയ കാറിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ നിരണം ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററിലെ വനിതാ ഡോക്ടറും മറ്റൊരു വാഹനത്തിലെ യാത്രക്കാരിയായ നേഴ്‌സുമാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്താന്‍ തയ്യാറായത്. എന്നാല്‍ വഴിയാത്രക്കാരാരും സഹായിക്കാന്‍ മുന്നോട്ടുവന്നില്ല.

പിന്നീട് സ്ഥലത്തെത്തിയ ചിലര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് യുവാവിനെയും സഹയാത്രികനെയും സ്വകാര്യ കാറില്‍ കയറ്റി പരുമല ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് അധികം വൈകാതെ ജിബു എബ്രഹാം മരിക്കുകയായിരുന്നു.

