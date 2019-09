കോഴിക്കോട്: ചെമ്പനോട കടന്തറ പുഴയില്‍ കയാക്കിംഗ് പരിശീലനത്തിനെത്തിയ രണ്ട് പേര്‍ ഒഴുക്കില്‍ പെട്ട് മരിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന സംഘമായിരുന്നു പശീലനത്തിനെത്തിയത്. ഇതില്‍ രണ്ടുപേരാണ് ഒഴുക്കില്‍ പെട്ടത്. കടന്തറ പുഴയുടെ ഭാഗമായ ചെമ്പനോട കള്ള്ഷാപ്പ് പടിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്.

വലിയ പാറക്കെട്ടുകള്‍ ഉള്ള കടന്തറ പുഴ ഏറെ അപകടം പിടിച്ചതാണ്. രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് ആറ് കുട്ടികള്‍ ഇവിടെ മുങ്ങി മരിച്ചിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് മഴയില്ലെങ്കില്‍ പോലും പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഉയര്‍ന്ന് അപകടസ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന പുഴയാണിത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പുഴയെ അറിയാത്തവര്‍ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയാല്‍ അപകടം ഉറപ്പാണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു.

അധികൃതരുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഇവര്‍ പരിശീലനത്തിനെത്തിയതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരാള്‍ അപകടത്തില്‍ പെട്ടപ്പോള്‍ രക്ഷിക്കാനായി ചാടിയതാണ് മാറ്റേയാള്‍. ഇവരെ ഏറെ ദൂരെ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരെ കുറ്റ്യാടി ഗവ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരുന്നു.

Content highlights: 2 died during kayaking practice in Kaantharappuzha near Kozhikode