ആലപ്പുഴ: ദേശീയ പാതയില്‍ ആലപ്പുഴ ചേപ്പാട് കവലയില്‍ ടെമ്പോ ട്രാവലറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. ടെമ്പോ ട്രാവലര്‍ ഡ്രൈവര്‍ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലോട് എസ്.എസ്. ഭവനില്‍ എസ്. ഷാരോണ്‍ (26) ആണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തില്‍ കുട്ടികളടക്കം 17 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

പരിക്കേറ്റവരില്‍ എട്ടുപേരെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും മറ്റുള്ളവരെ ഹരിപ്പാട്, കായംകുളം സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയണ്.

പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍നിന്ന് ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ടെമ്പോ ട്രാവലറിലെ യാത്രക്കാര്‍. വാഹനം ആദ്യം മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ലോറിയില്‍ മുട്ടിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വാഹനം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ, പിന്നാലയെത്തിയ ലോറി ട്രോവലറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.

മേട്ടുപ്പാളയത്ത് നിന്ന് പച്ചക്കറിയുമായി കായംകുളത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ലോറിയാണ് ട്രാവലറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ലോറി ട്രാവലറിനു പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ടരമണിക്കൂറോളം ദേശീയപാതയില്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.

