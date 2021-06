മലപ്പുറം: മാസ്‌കില്ലാത്തതിന്റെ പേരില്‍ വയോധികയ്‌ക്കെതിരായി സെക്ട്രല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് നടപടിയെടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധം. എന്നാല്‍ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും വീട്ടുകാര്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടിയാണ് പേപ്പറില്‍ താക്കീത് എഴുതി നല്‍കിയതെന്നുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണം.

മലപ്പുറം എടക്കര മൂത്തേടം ചോളമുണ്ട സ്വദേശി ആയിഷയുടെ വീഡിയോയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. വയോധികയോടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടലില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയര്‍ന്നത്. മാസ്‌ക് വെക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് വയോധികയില്‍നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കിയെന്നാണ് ആരോപണം. മകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കുളിക്കാന്‍ പോകുകയാണ് താനെന്നാണ് ആയിഷ പറഞ്ഞത്.

എന്നാല്‍ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും വീട്ടുകാര്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതി നല്‍കിയതെന്നുമാണ് സെക്ട്രല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് വിശദീകരിച്ചു. വീഡിയോ എടുത്തത് താനോ കൂടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് താന്‍ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ ഹംസ പറഞ്ഞു. തന്റെ വീട്ടുകാര്‍ക്ക് കാണാന്‍ വേണ്ടിയാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. അത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ താന്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഹംസ പറഞ്ഞു.

സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് തഹസില്‍ദാര്‍ വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

content highlights: absence of masks-Sectral Magistrate's action against the elderly-Officers explanation