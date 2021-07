ന്യുഡല്‍ഹി: മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ ലോക്ഡൗണിൽ ഇളവ് നൽകിയതിനെ വിമർശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവ് മനു അഭിഷേക് സിങ്‌വി. കേരളം കോവിഡ് കിടക്കയിലാണെന്ന കാര്യം മറക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. ബക്രീദ് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കിയ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നും സിങ്‌വി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

കാവടി യാത്ര തെറ്റാണെങ്കില്‍ ബക്രീദ് പൊതു ആഘോഷമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന ചോദ്യവും അഭിഷേക് സിങ്‌വി ഉന്നയിച്ചു. നേരത്തെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കാവടി യാത്ര തീര്‍ത്ഥാടനം സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവായ അഭിഷേക് സിങ്‌വിയുടെ പ്രതികരണം.

Deplorable act by Kerala Govt to provide 3 days relaxations for Bakra eid celebrations especially because it's one of the hot beds for Covid-19 at present. If Kanwar Yatra is wrong, so is Bakra Eid public celebrations.