തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകളുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ ഫോട്ടോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. നേതാവ് എ.എ. റഹീം. ഫോട്ടോയില്‍ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ മുഖം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് റഹീമിന്റെ പ്രതികരണം. എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിന്റെ പാര്‍ട്ടി പദവി വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടും റഹീം ഫോട്ടോയ്‌ക്കൊപ്പം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകള്‍ വീണയും മുഹമ്മദ് റിയാസും തമ്മില്‍ നടന്ന വിവാഹവേളയില്‍നിന്നുള്ളതാണ് ചിത്രം. മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജനും ഭാര്യയും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഭാര്യക്കും വധൂവരന്മാര്‍ക്കും ഒപ്പം നില്‍ക്കുന്നതാണ് യഥാര്‍ഥ ചിത്രം. ഇതില്‍ ഇ.പി. ജയരാജന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സ്വപ്‌നയുടേതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

എ.എ. റഹീമിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം:

മുഖത്തു നോക്കി ആര്‍ജവത്തോടെ പറയണം രാഷ്ട്രീയം. വസ്തുതകളെ മുന്‍നിര്‍ത്തി നല്ല വാക്കുകളില്‍ പറയണം. പകരം വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് നെറികേടാണ്.

ഡിവൈഎഫ്‌ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും വീണയും വിവാഹിതരായ ദിവസത്തെ ചിത്രം വ്യാജമായി നിര്‍മിച്ച് പ്രചരണം നടത്തുന്നത് കണ്ടോ?

മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനും കുടുംബവും നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഇ പിയുടെ ഭാര്യയുടെ ചിത്രം മോര്‍ഫ് ചെയ്ത്, സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതിയുടെ മുഖം ചേര്‍ത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.

അതും മുഖമില്ലാത്ത വ്യാജ ഐഡിയില്‍ നിന്നല്ല, മുഖവും മേല്‍ വിലാസവുമുള്ള ഒരാള്‍ അത് അധികാരികതയോടെ സ്വന്തം പ്രൊഫൈലില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കണ്ണൂരില്‍ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ ചാനല്‍ തന്നെ വ്യാജ ദൃശ്യം ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം നമുക്ക് ഓര്‍മയുണ്ട്. വ്യാജ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ്സ് എംഎല്‍എ മാര്‍.....

നുണ തിന്ന് കഴിയുന്ന കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയെന്നു ഇനിയെങ്കിലും കോണ്‍ഗ്രസ്സ് മനസ്സിലാക്കണം. മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ നുണയും അര്‍ദ്ധ സത്യങ്ങളും സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാകും. പൊളിച്ചടുക്കും.

ഇനിയെങ്കിലും കോവിഡ് കാലത്ത് നല്ലത് വല്ലതും ചെയ്യൂ... നുണയ്ക്ക് പകരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ജീവിക്കാന്‍ തുടങ്ങൂ.

