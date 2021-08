തിരുവനന്തപുരം: എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരേ അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടത് നിയമവിധേയമാണെന്നും കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കുമെന്നും സി.പി.എം സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സർക്കാരിന് വീണ്ടും തങ്ങളുടെ വാദം കോടതിയെ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിയമപരമായി തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും സർക്കാർ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



"നിയമം സർക്കാരിനും ഇ.ഡിക്കും ഒരേപോലെ ബാധകമാണ്. രാജ്യം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഇടപെടുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളിലാണ് കൈകടത്തുന്നത്." വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: A Vijayaraghavan responds to HC stay on Judicial enquiry against ED