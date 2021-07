തിരുവനന്തപുരം: കിറ്റക്‌സ് കേരളം വിട്ടതിന് പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളും ഗൂഢാലോചനയുമുണ്ടെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവന്‍.

കേരളം വിടുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ വിമാനം വരുന്നു, കിറ്റക്‌സ് മുതലാളി പോകുന്നു. തുടര്‍പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നു.. അത് യാതൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. മറ്റൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവാനിടയില്ല. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

വ്യവസായങ്ങളോടുള്ള സമീപനം എന്താണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. വ്യവസായ സൗഹാര്‍ദപരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് കേരളത്തിലുള്ളതതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

പാര്‍ട്ടി എം.എല്‍.എമാര്‍ ദൈവനാമത്തില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത വിഷയത്തില്‍ നടപടി ഉണ്ടാവുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്ന എല്ലാവരും ഉടന്‍ തന്നെ പാര്‍ട്ടിയുടെ പൊതുബോധത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല. പാര്‍ട്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് അത് നേടുക.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് ശാസ്ത്രയുക്തി ബോധമുണ്ടാവുകയെന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സമൂഹത്തിലും അത്തരം ബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. അതൊരു നല്ലസമൂഹത്തിന് അടിത്തറ പാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മുതല്‍ പ്രാദേശിക സമിതി വരെ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പാര്‍ട്ടി വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കും. മുഴുവന്‍ പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങളേയും ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും പുനര്‍വിന്യാസവുമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്, ദലീമ, ആന്റണി ജോണ്‍ എന്നിവരാണ് ദൈവനാമത്തില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഇതില്‍ വീണാ ജോര്‍ജ് മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതും ദൈവനാമത്തിലാണ്. 2006-ല്‍ ദൈവനാമത്തില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത പാര്‍ട്ടി എം.എല്‍.എ.മാരെ സി.പി.എം. ശാസിച്ചിരുന്നു.

