തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് കുറവ് വന്നെന്ന്‌ പോലീസ്. കുറ്റവാളികള്‍ക്കും കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്കും ലോക്കാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കേരള പോലീസിന്റെ സാമൂഹിക മാധ്യമ പേജുകളിലൂടെയാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ട്. കുറ്റവാളികളും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ്. പോലീസിന്റെ സ്വപ്‌നതുല്യമായ കുറ്റകൃത്യ കണക്കുകളാണിപ്പോഴത്തേതെന്നും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചു.

രാജ്യത്തൊന്നടങ്കം ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ ക്രിമിനല്‍ കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ കാര്യമായ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. കൊറോവൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏപ്രില്‍ 14-നാണ് അവസാനിക്കുക.

