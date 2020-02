കൊച്ചി: കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ സംശയിച്ചിരുന്ന മലേഷ്യയിൽ നിന്നെത്തിയ പയ്യന്നൂര്‍ സ്വദേശി മരിച്ചു. രാത്രി 12 മണിയോടെ എറണാകുളം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്ജി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു മരണം. വൈറല്‍ ന്യുമോണിയയാണ് മരണകാരണമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു.

കണ്ണൂര്‍ പയ്യന്നൂര്‍ സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിയാറുകാരനെ കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങളോടെ എറണാകുളം ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മലേഷ്യയില്‍നിന്നെത്തിയ ഇയാള്‍ക്ക് ശ്വാസകോശത്തില്‍ ഗുരുതരമായ വൈറല്‍ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 12 മണിയോടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ യുവാവിനെ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സ്രവങ്ങള്‍ ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ലാബില്‍ പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു. ഇവിടെനിന്ന് ലഭിച്ച ആദ്യഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു.

യുവാവിന്റെ നില ഗുരുതരമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് രണ്ടാമതും പരിശോധനയ്ക്കായി സ്രവങ്ങള്‍ പുനെയിലേയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനാഫലം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ലഭിക്കും. തുടര്‍ന്നു മാത്രമേ കൊറോണയാണോയെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കാനാവൂ. അതിന്റെ ഫലം കൂടി അറിഞ്ഞശേഷമേ മൃതദേഹം വിട്ടു കൊടുക്കൂ.

